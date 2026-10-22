Kid Cudi opowie historię tragicznie zmarłej legendy. "Ten film będzie listem miłosnym"

Scott Mescudi, znany jako Kid Cudi, ogłosił swój nowy projekt za pośrednictwem Instagrama. Artysta pokazał przy okazji zdjęcia wykonane podczas pierwszych prób kostiumowych. Widać na nich między innymi roboczą wersję peruki wzorowanej na charakterystycznej fryzurze Basquiata. Cudi zaznaczył, że ostateczny wygląd postaci wciąż jest przygotowywany. Opublikowane fotografie miały jedynie pokazać fanom, nad czym pracuje.

Kid Cudi od lat był namawiany do zagrania Basquiata

Raper przyznał, że propozycje zagrania malarza pojawiały się od dawna. Żaden z wcześniejszych pomysłów nie został jednak zrealizowany, dlatego postanowił samodzielnie przygotować film.

"Przez lata ludzie pytali mnie o zagranie Jeana-Michela Basquiata, ale żaden projekt tak naprawdę nie doszedł do skutku. W tym roku powiedziałem sobie: (...) napiszę go sam" - wyjaśnił.

Prace nad scenariuszem poprzedziły dokładne przygotowania. Cudi czytał książki poświęcone artyście i rozmawiał z osobami, które znały go osobiście. Przyznał, że pisanie o prawdziwej postaci stanowiło dla niego wyzwanie, ale zależy mu na pokazaniu historii Basquiata z innej perspektywy.

"Ten film będzie listem miłosnym do Jeana, lat 80. i Nowego Jorku. Jean inspirował mnie przez całą moją karierę i będzie dla mnie największym zaszczytem opowiedzieć jego historię w sposób, jakiego jeszcze nie widzieliśmy" - zapowiedział.

Na koniec zwrócił się do fanów, którzy od dawna czekali na podobny projekt. "Ten film jest dla wszystkich marzycieli" - podkreślił.

Jean-Michel Basquiat zmienił oblicze nowojorskiej sztuki

Basquiat zdobył rozpoznawalność pod koniec lat 70. Początkowo tworzył graffiti na ulicach Dolnego Manhattanu, podpisując swoje prace pseudonimem SAMO. Na początku kolejnej dekady stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nowojorskiego neoekspresjonizmu.

W swojej twórczości łączył malarstwo, rysunek, tekst i poezję, poruszając tematy związane z tożsamością oraz władzą. Współpracował również z Andym Warholem, a jego pierwsza indywidualna wystawa w 1982 roku została wyprzedana.

Artysta zmarł w sierpniu 1988 roku wskutek przedawkowania. Miał 27 lat. Jego obrazy należą dziś do najdroższych dzieł współczesnej sztuki. W 2017 roku "Untitled" z 1982 roku sprzedano za 110,5 mln dolarów.

Filmowa kariera Kid Cudiego

"Jean" nie będzie pierwszym spotkaniem Kid Cudiego z kinem. Raper wystąpił między innymi w filmach "X", "Trap", "House Party" i "Silent Night". Był także współtwórcą i jednym z bohaterów animacji "Entergalactic".

Artysta przygotowuje ponadto pełnometrażowy debiut reżyserski "Doe", którego bohaterem będzie mężczyzna żyjący na ulicach Hollywood. W planach ma również horror "Wrong Number". W tej produkcji pojawi się na ekranie razem z Barbie Ferreirą.