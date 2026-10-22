"Dziesięć lat na scenie, dziesięć lat bez kompromisów, pod prąd i na własnych zasadach" - tak organizatorzy zapowiadali jubileuszowy koncert Malika Montany na Torwarze.

Raper 21 października wystąpił w Warszawie, dając wyjątkowy popis z okazji swojego 10-lecia na scenie. Świętował dekadę swojej bezkompromisowej twórczości występem, który zapisał się w historii polskiego rapu. Nie brakowało gości specjalnych, premierowych numerów, największych hitów gwiazdora i niespodzianek.

Malik Montana zaprosił na scenę Julię Wieniawę! Wręczył jej ogromny bukiet róż

Największe poruszenie tego wieczoru wywołał nieoczywisty duet. W pewnym momencie na scenę Torwaru weszła bowiem Julia Wieniawa - w mrocznym wydaniu glamour. Postawiła na zjawiskową, długą suknię z czarnej koronki, a także wenecką maskę i fantazyjną koronę z piór. Zaskoczyła uczestników imprezy nie tylko swoją kreacją, lecz także piosenką. Razem z raperem wykonała nowy utwór przedpremierowo, co wywołało niezwykle entuzjastyczne reakcje wśród tłumu.

Szaleństwo fanów sięgnęło zenitu, gdy po wykonanym duecie Malik wniósł na scenę wielki bukiet róż. Jak sam przyznał - podarował Wieniawie aż 1000 krwistoczerwonych kwiatów. 27-latka była wyraźnie zaskoczona i nie kryła swojej radości. Nagrania z tego momentu błyskawicznie obiegły sieć i zrobiły furorę m.in. na TikToku.

Co jeszcze działo się na jubileuszowym koncercie Malika Montany?

Tego wieczoru na scenie z raperem świętującym jubileusz wystąpili jeszcze inni goście specjalni. Nie zabrakło OG ENZO, Kaziora, 730 Huncho, Young Leosi oraz Mai Janowskiej. Malik odebrał też złote i platynowe płyty za swoje albumy.