Julia Wieniawa pojawiła się na scenie podczas jubileuszu Malika Montany. Raper ma gest! Wręczył jej wielki bukiet róż

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Malik Montana zagrał wyjątkowy koncert na warszawskim Torwarze, z okazji swojego 10-lecia działalności muzycznej. Tego wieczoru nie brakowało niespodzianek, a w pewnym momencie na scenę wkroczyła sama Julia Wieniawa. 27-letnia piosenkarka wykonała w duecie z raperem wspólny numer, a po chwili otrzymała prezent! Malik ma gest - wręczył koleżance ogromny bukiet róż.

Julia Wieniawa z długimi falowanymi włosami i białą sukienką z falbankami, siedzi przy stole
Julia Wieniawa była gościnią specjalną jubileuszowego koncertu Malika MontanyPiętka Mieszko AKPA

"Dziesięć lat na scenie, dziesięć lat bez kompromisów, pod prąd i na własnych zasadach" - tak organizatorzy zapowiadali jubileuszowy koncert Malika Montany na Torwarze.

Raper 21 października wystąpił w Warszawie, dając wyjątkowy popis z okazji swojego 10-lecia na scenie. Świętował dekadę swojej bezkompromisowej twórczości występem, który zapisał się w historii polskiego rapu. Nie brakowało gości specjalnych, premierowych numerów, największych hitów gwiazdora i niespodzianek.

Zobacz również:

TEDE
Hip hop

"TEDE. Forever Rap" doceniony na Warszawskim Festiwalu Filmowym. "Powierzył nam swoją historię"

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

Malik Montana zaprosił na scenę Julię Wieniawę! Wręczył jej ogromny bukiet róż

Największe poruszenie tego wieczoru wywołał nieoczywisty duet. W pewnym momencie na scenę Torwaru weszła bowiem Julia Wieniawa - w mrocznym wydaniu glamour. Postawiła na zjawiskową, długą suknię z czarnej koronki, a także wenecką maskę i fantazyjną koronę z piór. Zaskoczyła uczestników imprezy nie tylko swoją kreacją, lecz także piosenką. Razem z raperem wykonała nowy utwór przedpremierowo, co wywołało niezwykle entuzjastyczne reakcje wśród tłumu.

Szaleństwo fanów sięgnęło zenitu, gdy po wykonanym duecie Malik wniósł na scenę wielki bukiet róż. Jak sam przyznał - podarował Wieniawie aż 1000 krwistoczerwonych kwiatów. 27-latka była wyraźnie zaskoczona i nie kryła swojej radości. Nagrania z tego momentu błyskawicznie obiegły sieć i zrobiły furorę m.in. na TikToku.

Co jeszcze działo się na jubileuszowym koncercie Malika Montany?

Tego wieczoru na scenie z raperem świętującym jubileusz wystąpili jeszcze inni goście specjalni. Nie zabrakło OG ENZO, Kaziora, 730 Huncho, Young Leosi oraz Mai Janowskiej. Malik odebrał też złote i platynowe płyty za swoje albumy.

Krzysztof Ibisz znów na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Śmiech, dystans i potencjał na viralPolsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze