To właśnie na Lotnisku Bemowo w Warszawie rozpoczęła się muzyczna podróż pod szyldem "Historia Polskiego Hip-Hopu". 12 września odbędzie się finał tej historii, która przez ostatnie lata przyciągała tysiące fanów.

JIMEK zamknie swoją muzyczną trylogię, prezentując "Rozdział III Ostatni". Radzimir Dębski do współpracy zaprosił przekrojowy skład - od pionierów polskiego rapu po przedstawicieli nowszego pokolenia.

JIMEK i goście. Co wydarzy się na Lotnisku Bemowo w Warszawie?

U jego boku pojawią się m.in. Molesta Ewenement, Eldo, Wzgórze YA-PA 3, Paktofonika, O.S.T.R., Pezet, Oskar83, Abradab, Kosma Król, Łona, Bedoes 2115 oraz Sokół.

"W takim zestawieniu publiczność może spodziewać się nie tylko największych klasyków, ale też wyjątkowych aranżacji, które w symfonicznej oprawie Jimka zamienią ten koncert w prawdziwą, wielowymiarową historię polskiego hip-hopu" - czytamy w zapowiedzi.

"To nie tylko koncert, ale kulturalny manifest pokazujący siłę i różnorodność polskiego hip-hopu. JIMEK po raz kolejny udowodni, że muzyka nie zna granic gatunkowych, a wspólne przeżywanie dźwięków to coś więcej niż tylko słuchanie - to doświadczenie, które zostaje na lata" - zapraszają organizatorzy.

Integralną częścią wrześniowego koncertu jest album "ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów", czyli producencka płyta JIMKA, na której połączył rap z orkiestrą symfoniczną. Cała warstwa instrumentalna to wynik nagrań instrumentów i ich późniejszego zsamplownia. W programie występu fani usłyszą kultowe utwory polskiego hip-hopu w nowych aranżacjach, jak i premierowe wykonania materiału z "ETIUD". Na scenie pojawią się goście związani z albumem, będą również niespodzianki.

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