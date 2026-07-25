JIMEK zamyka ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. "Muzyka nie zna granic"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

12 września na Lotnisku Bemowo w Warszawie odbędzie się finałowy koncert "Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni". Za projektem stoi JIMEK, czyli Radzimir Dębski. Kogo zaprosił do współpracy?

Radzimir Dębski JIMEK, długie brązowe włosy, zarost, okulary, jasna koszulka, szary sweter, rozmyte tło.
Radzimir Dębski na muzycznej scenie występuje jako JIMEKAKPA AKPA

To właśnie na Lotnisku Bemowo w Warszawie rozpoczęła się muzyczna podróż pod szyldem "Historia Polskiego Hip-Hopu". 12 września odbędzie się finał tej historii, która przez ostatnie lata przyciągała tysiące fanów.

JIMEK zamknie swoją muzyczną trylogię, prezentując "Rozdział III Ostatni". Radzimir Dębski do współpracy zaprosił przekrojowy skład - od pionierów polskiego rapu po przedstawicieli nowszego pokolenia.

JIMEK i goście. Co wydarzy się na Lotnisku Bemowo w Warszawie?

U jego boku pojawią się m.in. Molesta Ewenement, Eldo, Wzgórze YA-PA 3, Paktofonika, O.S.T.R., Pezet, Oskar83, Abradab, Kosma Król, Łona, Bedoes 2115 oraz Sokół.

"W takim zestawieniu publiczność może spodziewać się nie tylko największych klasyków, ale też wyjątkowych aranżacji, które w symfonicznej oprawie Jimka zamienią ten koncert w prawdziwą, wielowymiarową historię polskiego hip-hopu" - czytamy w zapowiedzi.

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"To nie tylko koncert, ale kulturalny manifest pokazujący siłę i różnorodność polskiego hip-hopu. JIMEK po raz kolejny udowodni, że muzyka nie zna granic gatunkowych, a wspólne przeżywanie dźwięków to coś więcej niż tylko słuchanie - to doświadczenie, które zostaje na lata" - zapraszają organizatorzy.

Integralną częścią wrześniowego koncertu jest album "ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów", czyli producencka płyta JIMKA, na której połączył rap z orkiestrą symfoniczną. Cała warstwa instrumentalna to wynik nagrań instrumentów i ich późniejszego zsamplownia. W programie występu fani usłyszą kultowe utwory polskiego hip-hopu w nowych aranżacjach, jak i premierowe wykonania materiału z "ETIUD". Na scenie pojawią się goście związani z albumem, będą również niespodzianki.

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