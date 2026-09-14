Trzecia, finałowa odsłona "Historii Polskiego Hip-Hopu" na Lotnisku Bemowo w Warszawie przyciągnęła tysiące fanów. Jak zapowiadał sam JIMEK, to wydarzenie się więcej nie powtórzy.

- Nazywam ten trzeci koncert z serii historii polskiego hip-hopu ostatnim, dlatego, że to jest okno na przyszłość, co można robić dalej. I zagramy po raz pierwszy ten nowy materiał - zapowiadał Radzimir Dębski w rozmowie z Interią.

JIMEK i gwiazdy hip-hopu na Lotnisku Bemowo w Warszawie

Podczas trzygodzinnego koncertu na scenie pojawił się przekrojowy skład - od pionierów polskiego rapu po przedstawicieli nowszego pokolenia. Klasyki polskiego hip-hopu zaprezentowali m.in. Molesta Ewenement, Paktofonika, O.S.T.R., Jakub Jan Bryndal, Oskar83, Pezet, Rahim, Fokus, Sokół, Eldo, Abradab, Łona, Bedoes 2115, Kosma Król, Fenomen, Grammatik, Mor W.A oraz Fu - w sumie ponad 40 artystów, których wspierała 70-osobowa orkiestra symfoniczna.

- Dzięki temu, że zajął się tym człowiek, który ten hip-hop ma zakorzeniony w sobie, ten eksperyment się musiał udać - opowiadał o Jimku Interii Rahim (Paktofonika) na krótko przed wyjściem na scenę.

- Jestem mega podekscytowany, że tu mogę tu być ze wszystkimi raperami, których podziwiam. (...) Ale też cieszę się, że robimy to wspólnie, ponieważ czuję, że JIMEK robi kawał wspaniałej roboty jako kompozytor, jako dyrygent - podkreśla w rozmowie z Interią Jakub Jan Bryndal.

Integralną częścią koncertu był album "ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów", czyli producencka płyta JIMKA, na której połączył rap z orkiestrą symfoniczną. Cała warstwa instrumentalna to wynik nagrań instrumentów i ich późniejszego zsamplowania.

"Bycie w domu, powrót do korzeni, stało się dla mnie potrzebą i sposobem na odnalezienie równowagi. Jeśli własna tożsamość się wypacza, to dla mnie niebezpieczne. Ale to też ogromna ulga i przyjemność - być sobą w Warszawie latem... Niewiele miejsc na świecie cenię bardziej" - powiedział JIMEK w rozmowie z Euronews.

W mediach społecznościowych nie brak entuzjastycznych wpisów po koncercie na Bemowie.

Bedoes: "Z zajawki i pasji". Entuzjastyczne opinie po koncercie

"On nie musi tego robić. On to robi z zajawki i pasji. On gra ze Snoop Doggiem" - podkreślał ze sceny Bedoes.

JIMEK już kilkakrotnie występował ze wspomnianym Snoop Doggiem. Ostatnio amerykańskiego gwiazdora wsparł podczas świątecznego halftime show w Minneapolis w grudniu 2025 r., a jego udział zauważyły również światowe media.

"Co to był za wieczór. 'Historia polskiego rapu' to niesamowity projekt łączący pokolenia, rap, starą szkołę i nową szkołę hip hopu oraz klasykę, czyli orkiestrę. Całość to powrót do przeszłości, pasja, wspomnienia i niesamowite połączenie i integracja środowiska. Dziękuję za ten wieczór. Było wybitnie!", "Mistrzowski koncert. Kilkadziesiąt tysięcy fanów prawdziwego rapu. Piękna sprawa", "Mega przeżycie" - czytamy.

W programie pojawiły się kultowe utwory polskiego hip-hopu w nowych aranżacjach, jak i premierowe wykonania materiału z "ETIUD".