Jedno z ostatnich nagrań Pono. "Do zobaczenia w następnym roku"
Na profilu Domu Spotkań z Historią pojawił się trwający blisko 4 minuty filmik z rozmową aktora Marka Siudyma z raperem Pono. Ten ostatni nagle zmarł 6 listopada, trzy tygodnie po swoich 49. urodzinach.
Do spotkania Marka Siudyma z Pono doszło 28 września na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Słynny aktor przed laty uczył rapera jazdy konnej, gdy ten chodził jeszcze do liceum, obaj pasjonowali się końmi i wyścigami.
Ich rozmowa została zarejestrowana na potrzeby filmu produkowanego przez Dom Spotkań z Historią o wyścigowym święcie stolicy - Wielkiej Warszawskiej. To właśnie na profilu DSH pojawiło się blisko 4-minutowe nagranie z ich spotkania. To prawdopodobnie ostatnia zarejestrowana rozmowa z Pono, który zmarł nagle 6 listopada w wieku 49 lat.
"Do zobaczenia w następnym roku" - mówi na koniec Pono, żegnając się z Markiem Siudymem.
"To było spotkanie po latach...
... dużo zdrowia Panie Marku" - napisał Pono 2 listopada w mediach społecznościowych.
Tor na Służewcu wspominał w utworze "Na żywo" nagranym pod szyldem White House Records (razem z Włodim i Dafem).
Nie żyje Pono. Był legendą polskiego hip hopu
Pono - naprawdę nazywał się Rafał Artur Poniedzielski - należał do czołówki polskiej sceny hiphopowej. Był też działaczem społecznym i przedsiębiorcą.
Od 1997 roku współtworzył kolektyw ZIP Skład. Był też współzałożycielem grupy Zipera, nagrywał również solo. Razem z Sokołem tworzył duet TPWC, później razem znaleźli się w gronie założycieli ZIP Składu.
Współpracował z takimi wykonawcami jak: DJ 600V, DJ. B, Vienio, Pele, Fu, White House, Ascetoholix, Włodi, Hemp Gru, Olsen, WWO, THS Klika, Dixon37, Numer Raz oraz Pokój z Widokiem na Wojnę.
Solowy dorobek Pono zamyka album "Pondemia" z 2021 r. W sierpniu tego roku wypuścił utwór "Jedynak" z udziałem Czyżyka (prod. Folku).