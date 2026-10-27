Jay-Z oficjalnie został gwiazdą przyszłorocznego Super Bowl. Raper pojawi się na scenie podczas przerwy meczu ligi futbolu amerykańskiego NFL 14 lutego 2027 r. Widowisko sportowo-muzyczne będzie miało miejsce na stadionie SoFi w Inglewood w Kalifornii.

Jay-Z został gwiazdą Halftime Show na przyszłorocznym Super Bowl. Sam siebie wybrał?

Wieści te przekazano podczas poniedziałkowej transmisji telewizyjnej meczu "Monday Night Football". W przerwie od gry oczom widzów ukazał się krótki, czarno-biały klip, przedstawiający Jaya-Z siedzącego na trybunach. W tle usłyszeć można było "Public Service Announcement (Interlude)" z wydanego w 2003 r. albumu "The Black Album".

"Pozwólcie, że jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Hov, H-O-V" - zaśpiewał muzyk, a na ekranie pojawił się napis: "GOAT's out of the bag". To gra słów, nawiązująca do określenia GOAT, czyli mistrza wszech czasów lub kogoś najlepszego.

Za produkcję przyszłorocznego widowiska odpowiada firma Roc Nation - której właścicielem jest sam Jay-Z. Od 2019 r. odpowiada ona za kształtowanie rozrywkowej oprawy Super Bowl. Zanim jednak raper wybrał na główną gwiazdę samego siebie, w mediach spekulowano o występie takich gwiazd, jak Miley Cyrus czy Justin Bieber.

Super Bowl to jedno z najważniejszych wydarzeń w USA! Jakie gwiazdy występowały w ubiegłych latach?

Przypomnijmy, że Super Bowl to finałowy mecz sezonu ligi NFL, czyli jedno z największych wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych. Przez lata urósł też do rangi gigantycznego widowiska medialnego, święta reklamy, popkultury i muzyki. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru jest Halftime Show - spektakularny, przepełniony efektami specjalnymi i pokazami tanecznymi występ muzyczny, podczas którego na scenie pojawiają się największe światowe gwiazdy. Co roku impreza przyciąga setki milionów widzów z całego świata - zarówno na żywo, na stadionie, jak i przed ekranami telewizorów.

W poprzednich latach swoimi widowiskami imprezę urozmaicili m.in. Bad Bunny (2026), Kendrick Lamar (2025), Rihanna (2023), The Weeknd (2021), Shakira i Jennifer Lopez (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Bruno Mars (2014), Beyoncé (2013), Madonna (2012), The Black Eyed Peas (2011) i wielu innych.

Jay-Z jest obecny na scenie od 30 lat. Na Super Bowl będzie kontynuował świętowanie!

W tym roku Jay-Z powrócił na scenę świętować 30-lecie swojej kariery. Raper, zdobywca 25 nagród Grammy, a prywatnie mąż Beyoncé, przejechał cały świat w ramach tournee "Jay-Z 30 Tour", które wspominało jego debiutancki album "Reasonable Doubt".

W ramach obchodów jubileuszu na platformie HBO Max oraz na antenie HBO zadebiutował ośmioczęściowy serial dokumentalny "Jay-Z in 8", w którym artysta rozmawia o swojej karierze ze słynnym producentem muzycznym Rickiem Rubinem. Show na Super Bowl będzie kolejną wyjątkową okazją do świętowania dla 56-latka.