Jay-Z został ogłoszony gwiazdą Super Bowl 2027! Od kilku lat to jego firma organizuje Halftime Show

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Podczas poniedziałkowego meczu ligi NFL potwierdzono, że muzyczną gwiazdą przyszłorocznego Super Bowl został Jay-Z. W sieci od dawna krążyły plotki, że to właśnie raper wystąpi w ramach Halftime Show, choć wskazywano jeszcze na Justina Biebera czy Miley Cyrus. Teraz wszystko stało się jasne - jako właściciel firmy Roc Nation, organizującej całe przedsięwzięcie, Jay-Z wybrał samego siebie. To świetna okazja na kontynuację obchodów 30-lecia gwiazdora na scenie.

Jay-Z w czarnym smokingu, ogłoszony gwiazdą występu Halftime Show podczas Super Bowl 2027.
Jay-Z wystąpi podczas Halftime Show na Super Bowl 2027Theo WargoGetty Images

Jay-Z oficjalnie został gwiazdą przyszłorocznego Super Bowl. Raper pojawi się na scenie podczas przerwy meczu ligi futbolu amerykańskiego NFL 14 lutego 2027 r. Widowisko sportowo-muzyczne będzie miało miejsce na stadionie SoFi w Inglewood w Kalifornii.

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Jay-Z został gwiazdą Halftime Show na przyszłorocznym Super Bowl. Sam siebie wybrał?

Wieści te przekazano podczas poniedziałkowej transmisji telewizyjnej meczu "Monday Night Football". W przerwie od gry oczom widzów ukazał się krótki, czarno-biały klip, przedstawiający Jaya-Z siedzącego na trybunach. W tle usłyszeć można było "Public Service Announcement (Interlude)" z wydanego w 2003 r. albumu "The Black Album".

"Pozwólcie, że jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Hov, H-O-V" - zaśpiewał muzyk, a na ekranie pojawił się napis: "GOAT's out of the bag". To gra słów, nawiązująca do określenia GOAT, czyli mistrza wszech czasów lub kogoś najlepszego.

Za produkcję przyszłorocznego widowiska odpowiada firma Roc Nation - której właścicielem jest sam Jay-Z. Od 2019 r. odpowiada ona za kształtowanie rozrywkowej oprawy Super Bowl. Zanim jednak raper wybrał na główną gwiazdę samego siebie, w mediach spekulowano o występie takich gwiazd, jak Miley Cyrus czy Justin Bieber.

Super Bowl to jedno z najważniejszych wydarzeń w USA! Jakie gwiazdy występowały w ubiegłych latach?

Przypomnijmy, że Super Bowl to finałowy mecz sezonu ligi NFL, czyli jedno z największych wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych. Przez lata urósł też do rangi gigantycznego widowiska medialnego, święta reklamy, popkultury i muzyki. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru jest Halftime Show - spektakularny, przepełniony efektami specjalnymi i pokazami tanecznymi występ muzyczny, podczas którego na scenie pojawiają się największe światowe gwiazdy. Co roku impreza przyciąga setki milionów widzów z całego świata - zarówno na żywo, na stadionie, jak i przed ekranami telewizorów.

W poprzednich latach swoimi widowiskami imprezę urozmaicili m.in. Bad Bunny (2026), Kendrick Lamar (2025), Rihanna (2023), The Weeknd (2021), Shakira i Jennifer Lopez (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Bruno Mars (2014), Beyoncé (2013), Madonna (2012), The Black Eyed Peas (2011) i wielu innych.

Jay-Z jest obecny na scenie od 30 lat. Na Super Bowl będzie kontynuował świętowanie!

W tym roku Jay-Z powrócił na scenę świętować 30-lecie swojej kariery. Raper, zdobywca 25 nagród Grammy, a prywatnie mąż Beyoncé, przejechał cały świat w ramach tournee "Jay-Z 30 Tour", które wspominało jego debiutancki album "Reasonable Doubt".

W ramach obchodów jubileuszu na platformie HBO Max oraz na antenie HBO zadebiutował ośmioczęściowy serial dokumentalny "Jay-Z in 8", w którym artysta rozmawia o swojej karierze ze słynnym producentem muzycznym Rickiem Rubinem. Show na Super Bowl będzie kolejną wyjątkową okazją do świętowania dla 56-latka.

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