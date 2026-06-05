"Sześć minut mądrości" to jeden z najbardziej bezpośrednich i osobistych numerów w dorobku braci Fisza (Bartek Waglewski) i Emade (Piotr Waglewski). Nagranie powstało z udziałem DJ-a Eproma, który swoją obecnością nadaje produkcji wyjątkowego charakteru.

Ten singel to kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu "Człowiek nie do końca", który pojawi się 5 października. Płyta ukaże się w limitowanej edycji dwupłytowego winyla, dostępnej wyłącznie w sklepie internetowym artystów - bez dystrybucji w tradycyjnych kanałach sprzedaży. Jak zapowiadają sami twórcy - nowy materiał to surowe, rapowe i wyjątkowe Tworzywo.

Fisz Emade i "Sześć minut mądrości"

W trwającym zgodnie z tytułem utworze "Sześć minut mądrości" Fisz (tradycyjnie autor tekstu) rozprawia się m.in. z internetowymi znawcami od spraw wszelakich dobrze znanymi z mediów społecznościowych.

"Podobno ojciec załatwił mi karierę moją wielką (...) I załatwił mi 'Taniec z Gwiazdami' - tak, to wszystko prawda. A ja myślałem, głupi, do tej pory, że jedyne, co mi załatwił tata, to brata. A mojemu bratu - brata" - rapuje Fisz, a w tekście pada porównanie do kariery Skolima.

Żeby nie było niejasności - Fisz nie wystąpił w tanecznym programie Polsatu i zapewne nie ma nawet takich zamiarów.

W ostatnim czasie bracia Waglewscy (występujący razem pod szyldem Fisz Emade Tworzywo) wrócili do hiphopowych korzeni, prezentując utwory "14. piętro" i "Duchy" z gościnnym udziałem Mateusza Krautwursta. Ten drugi numer dedykowany jest pamięci mamy Fisza i Emade - Grażyny Waglewskiej, żony Wojciecha Waglewskiego z Voo Voo, która zmarła w czerwcu 2025 r.

Dotychczasowy dorobek Fisz Emade Tworzywo zamyka płyta "25" z lutego 2025 r. Nowy materiał ma nawiązywać do muzycznych początków braci - debiutanckiej płyty Fisza "Polepione dźwięki" z 2000 r. (jednym z producentów był Emade, odpowiedzialny także za miks i skrecze) oraz albumu "F3" (2002), który powstał już wspólnie pod szyldem Tworzywo Sztuczne.

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