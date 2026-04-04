Przypomnijmy, że w czerwcu ma pojawić się nowa EP-ka braci Waglewskich, będąca ukłonem w stronę ich hiphopowych korzeni. Pierwszą zapowiedzią wydawnictwa "Człowiek nie do końca" był utwór "14. piętro" sygnowany jako Pan EF i Pan Emade.

Bracia przez lata razem występowali pod szyldem Fisz Emade Tworzywo. Teraz Waglewscy prezentują kolejny singel "Duchy", w którym gościnnie towarzyszy im Mateusz Krautwurst.

Fisz i Emade z piosenką poświęconą Grażynie Waglewskiej

"To poruszający, głęboko osobisty utwór, będący refleksją nad pamięcią, przemijaniem i tym, co pozostaje w nas po stracie bliskich. Singel został poświęcony pamięci niedawno zmarłej Mamy artystów, co nadaje mu szczególny, intymny wymiar. To jedna z najbardziej osobistych premier w ich karierze" - czytamy w informacji o utworze "Duchy".

Grażyna Waglewska, żona Wojciecha Waglewskiego z Voo Voo, zmarła w czerwcu 2025 r. To jej był dedykowany solowy album "Waglewski Gra-żonie" z 1991 r.

"To nie jest tylko utwór. To rozmowa z kimś, kogo już nie ma - ale wciąż jest wszędzie. 'Duchy' nadchodzą" - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi nagrania.

Tradycyjnie autorem tekstu jest Fisz (Bartek Waglewski), a Emade (Piotr Waglewski) odpowiada za muzykę.

Szykowana EP-ka ma być kontynuacją i domknięciem wydanej w lutym 2025 płyty Fisz Emade Tworzywo pt. "25". Wydawnictwo będzie nawiązywać do muzycznych początków braci - debiutanckiej płyty Fisza "Polepione dźwięki" z 2000 r. (jednym z producentów był Emade, odpowiedzialny także za miks i skrecze) oraz albumu "F3" (2002), który powstał już wspólnie pod szyldem Tworzywo Sztuczne.

Dawid Kwiatkowski pojechał do domu uczestniczek "MBTM". Ten występ nie przejdzie bez echa Polsat Promocja