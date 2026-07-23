W ostatnim czasie bracia Waglewscy (występujący razem pod szyldem Fisz Emade Tworzywo) wrócili do hiphopowych korzeni, prezentując utwory "14. piętro" i "Duchy" z gościnnym udziałem Mateusza Krautwursta. Ten drugi numer dedykowany jest pamięci mamy Fisza i Emade - Grażyny Waglewskiej, żony Wojciecha Waglewskiego z Voo Voo, która zmarła w czerwcu 2025 r.

Kolejnym singlem został utwór "Sześć minut mądrości" - jeden z najbardziej bezpośrednich i osobistych numerów w dorobku braci Fisza (Bartek Waglewski) i Emade (Piotr Waglewski). Nagranie powstało z udziałem DJ-a Eproma, który swoją obecnością nadaje produkcji wyjątkowego charakteru.

Teraz poznaliśmy szczegóły nadchodzącego albumu "Człowiek nie do końca" (premiera na początku października). Płyta ukaże się w limitowanej edycji dwupłytowego winyla, dostępnej wyłącznie w sklepie internetowym artystów - bez dystrybucji w tradycyjnych kanałach sprzedaży. Jak zapowiadają sami twórcy - nowy materiał to surowe, rapowe i wyjątkowe Tworzywo.

Fisz Emade zadają pytania o kondycję współczesnego człowieka

Płyta zapowiadana jest jako opowieść o współczesnym człowieku próbującym odnaleźć siebie w rzeczywistości zdominowanej przez technologię, sztuczną inteligencję i media społecznościowe.

"Nowe wydawnictwo stawia ważne pytania o kondycję współczesnego człowieka. Czy w świecie nieustannego przepływu informacji jest jeszcze miejsce na duchowość, pamięć i przeżywanie żałoby? Czy w kulturze promującej perfekcyjny wizerunek potrafimy zaakceptować własną niedoskonałość? Czy wciąż umiemy zachować empatię, wrażliwość i odwagę przyznania się do błędów - wartości, które od zawsze stanowiły o naszym człowieczeństwie?" - czytamy w informacji prasowej.

Po raz pierwszy w swojej karierze Fisz zaprosił do współpracy tak liczne grono gości. Na liście znaleźli się Taco Hemingway, Szczyl, Sokół, Mateusz Krautwurst, DJ Eprom, saksofonista Marek Pospieszalski, syn Mateusza Pospieszalskiego, muzyka grupy Voo Voo, w której występuje ojciec Fisza i Emade - wokalista i gitarzysta Wojciech Waglewski, oraz Jakub Jan Bryndal (brat Michała Bryndala, perkusisty Voo Voo).

Dotychczasowy dorobek Fisz Emade Tworzywo zamyka płyta "25" z lutego 2025 r. Nowy materiał ma nawiązywać do muzycznych początków braci - debiutanckiej płyty Fisza "Polepione dźwięki" z 2000 r. (jednym z producentów był Emade, odpowiedzialny także za miks i skrecze) oraz albumu "F3" (2002), który powstał już wspólnie pod szyldem Tworzywo Sztuczne.

Fisz Emade - szczegóły płyty "Człowiek nie do końca" (tracklista):

1. "Duchy" feat. Mateusz Krautwurst

2. "Człowiek Nie Do Końca" feat. Jan Jakub Bryndal

3. "Sześć minut mądrości" feat. DJ Eprom

4. "Bezkres"

5. "Piruety" feat. Szczyl

6. "Po wsze czasy" feat. Marek Pospieszalski

7. "14. piętro"

8. "Impulsy" feat. Taco Hemingway

9. "Karykaturalność"

10. "Rozum Chłopski"

11. "Tyle Śladów" feat. Sokół

12. "Londyn" feat. DJ Eprom

13. "127 BPM"

14. "Damian Beton".