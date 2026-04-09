Fagata ma tylko 25 lat i podbiła Polskę. Teraz chwali się nowym zakupem

Fagata od lat funkcjonuje na styku internetu, show-biznesu i muzyki. Szerszą rozpoznawalność zdobyła jako członkini Teamu X, później pojawiała się w świecie freak fightów, aż w końcu postawiła na rap. W 2022 roku zadebiutowała singlem "OnlyFans", a trzy lata później wydała album "Lil Fagata".

Równolegle rozwijała działalność w sieci. Nie ukrywa, że to właśnie ona przynosi jej największe dochody. "W pierwszym miesiącu zarobiłam ponad 230 tysięcy złotych" - przyznała, mówiąc o swojej aktywności na platformie dla dorosłych.

Mieszkanie za gotówkę i życie "po swojemu"

Pierwszą poważną inwestycją było mieszkanie w Warszawie. Kupiła je w 2024 roku, bez kredytu. Wcześniej przez kilka lat wynajmowała lokum i dzieliła je ze współlokatorką.

Po przeprowadzce zaczęła pokazywać wnętrza w mediach społecznościowych. Najwięcej uwagi przyciągnęła łazienka utrzymana w ciemnych kolorach. "Najbardziej gotowa jest moja łazienka, którą tak hejtowaliście, a teraz tutaj jest taki vibe" - mówiła.

W mieszkaniu nie zabrakło też osobistych akcentów. Jednym z nich jest oprawione zdjęcie Wojciecha Goli. "Ukradłam je kiedyś z urodzin WG i ono mi będzie towarzyszyć do końca życia" - zdradziła.

Dom w stanie surowym. "Mam już plan"

Teraz influencerka zrobiła kolejny krok. Na Instagramie pokazała ujęcia nowego domu. Na razie to surowa przestrzeń: betonowe schody, puste pomieszczenia i brak wykończenia. Z relacji wynika jednak, że budynek ma więcej niż jedną kondygnację i poddasze.

Jedno z pomieszczeń ma mieć szczególne znaczenie. To właśnie tam planuje stworzyć własne studio nagraniowe.

Fagata zdradziła też pierwsze szczegóły. W jednym z pomieszczeń pojawiła się wizualizacja salonu, co sugeruje, że projekt wnętrza jest już przemyślany.

"25 lat: mieszkanie, dom" - napisała krótko.

Muzyka i pieniądze idą w parze

Zakup domu zbiega się z momentem, w którym Fagata coraz mocniej zaznacza swoją obecność na scenie. Regularnie koncertuje, a jej utwory trafiają do młodej publiczności.

Nowa przestrzeń może jej w tym tylko pomóc. Własne studio to większa swoboda i możliwość pracy na własnych zasadach.

Pokolenie, które inwestuje inaczej

Historia Fagaty wpisuje się w szerszy trend. Twórcy internetowi coraz częściej lokują zarobione pieniądze w nieruchomościach. Dla jednych to symbol sukcesu, dla innych sposób na zabezpieczenie przyszłości.

Nie wszyscy jednak podchodzą do tego w ten sam sposób. Część influencerów otwarcie mówi, że woli wynajem niż wieloletnie zobowiązania.

