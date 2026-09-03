Dziarma podzieliła się wiadomością na Instagramie. Na zdjęciu widać dłoń noworodka wystającą spod białego otulacza. Raperka zdecydowała, że na razie nie będzie pokazywać twarzy córki.

"Ta rączka to cały mój świat" - napisała pod fotografią.

W komentarzach pojawiło się wiele gratulacji. Fani życzyli Dziarmie oraz małej Palomie zdrowia i odpoczynku.

O ciąży Agata Dziarmagowska poinformowała 1 maja. Zrobiła to przy okazji premiery teledysku do piosenki "Wszystko", w którym pokazała wyraźnie zaokrąglony brzuch. Wcześniej nie mówiła publicznie, że spodziewa się dziecka.

Później artystka zorganizowała przyjęcie, podczas którego ujawniła płeć dziecka oraz wybrane wspólnie z mężem imię.

Jeszcze w lipcu Dziarma opowiadała w "Dzień Dobry Wakacje", że macierzyństwo od dawna było jej marzeniem.

"Bycie matką dla mnie zawsze było tak naturalne i zawsze o tym marzyłam, że nie jest to dla mnie nic przerażającego. Myślę, że już wcześniej byłam tak wkręcona w macierzyństwo, że nie będzie to diametralna zmiana" - mówiła.

Dziarma od "Mam talent!" do polskiej sceny rapowej

Dziarma pojawiła się w "Mam talent!" w 2012 roku. Niedługo później wzięła również udział w "X Factorze". Początek jej kariery był związany głównie z muzyką pop, ale z czasem wokalistka zwróciła się w stronę hip-hopu.

W 2021 roku wydała debiutancki album zatytułowany "Dziarma". Na płycie gościnnie pojawili się m.in. Kizo, Kabe, Hodak i Margaret.

Artystka od lat oddziela działalność muzyczną od spraw prywatnych. Jesienią 2025 roku wyszła za mąż, ale nie ujawniła publicznie tożsamości partnera. Paloma jest pierwszym dzieckiem pary.