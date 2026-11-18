We wtorkowe popołudnie, 17 listopada, odbył się kolejny specjalny mecz drużyny NBA Toronto Raptors w Scotiabank Arena. OVO Night co roku celebruje wieloletnią współpracę klubu z firmą należącą do Drake'a. Oprócz sportowej rozgrywki na hali mają miejsce specjalne występy artystyczne, a na widowni nie brakuje gości specjalnych - w tym samego rapera!

Tego wieczoru drużyna z Toronto zmierzyła się z New York Knicks. Choć nie udało im się odnieść zwycięstwa, nastroje wszystkich kibiców były świetne. Wszystko za sprawą niespodziewanego gestu, do którego doszło w trakcie przerwy. Drake zrobił coś, co wzruszyło kibiców oraz fanów i czego ludzie długo mu nie zapomną.

Drake niespodziewanie wręczył jednemu z fanów 100 tys. złotych

Raper odnalazł w tłumie swojego wielkiego fana Ezequiela, który wraz z mamą Mackenzie zasiadał na najwyższych trybunach. W hojnym geście nie tylko wręczył chłopczykowi bilety na najlepsze miejsca na najbliższy mecz drużyny Raptors, lecz także 100 tys. złotych. Kosmiczna kwota była ogromnym zaskoczeniem w szczególności dla mamy małego Ezequiela, której mina w tamtej chwili mówiła wszystko.

Fani zachwyceni są gestem Drake'a. "Jest najbardziej hojnym celebrytą, jakiego znam"

Moment, w którym Drake niespodziewanie wręczył swojemu miłośnikowi pieniądze, wywołał euforyczną reakcję wśród zgromadzonych kibiców, a następnie także falę komentarzy w sieci. Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a internauci nie mogą przestać chwalić szczodrości 40-letniego gwiazdora.

"Wyobraź sobie, że idziesz na mecz koszykówki, a wracasz o 100 tys. bogatszy", "Koleś tak po prostu zmienia ludzkie życia", "Jak można mówić, że ten facet nie jest mistrzem?", "Mina matki tego dzieciaka mówi wszystko", "Ten dzieciak będzie opowiadał tę historię na każdym rodzinnym obiedzie przez resztę życia", "To jest niesamowite! Chłopak nigdy nie zapomni tego dnia", "Drake jest najbardziej hojnym celebrytą, jakiego znam" - piszą.

To nie pierwszy raz, gdy Drake rozdaje fanom pieniądze

To nie pierwszy raz, gdy Drake pokazał, że ma wyjątkowo dobre serce. W ubiegłym roku na jednym ze swoich koncertów rozdał uczestnikom wydarzenia aż 45 tys. dolarów. Kilka wieczorów później postanowił zapłacić za leczenie schorowanej matki jednego z słuchaczy. Podczas innego show nagrodził fankę za przygotowany plakat, wręczając jej 20 tys. dolarów, a także opłacając urodzinową kolację dla niej i jej przyjaciół.