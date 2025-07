Clout Festival dzień drugi: Rapu jak na receptę [RELACJA]

Clout Festival to chyba największy w Polsce festiwal promujący zagraniczną scenę rapową. Oglądać mogliśmy zarówno występy zasłużonych artystów takich jak Young Thug czy Ski Mask The Slump God, ale także młodych wschodzących (chociaż może w tych przypadkach lepiej nie) gwiazd jak m.in. EsDeeKid i xaviersobased. Występy tych drugich pozostawiły wiele do życzenia.

Co wydarzyło się drugiego dnia Clout Festivalu?

Drugi i ostatni dzień imprezy rozpocząłem od koncertuEsDeeKida. Choć studyjnie młody Brytyjczyk brzmi naprawdę świetnie i świeżo, nie mogę powiedzieć tego samego o jego występach na żywo. Te same słowa tyczyć się będą również wielu występujących po nim raperów. Cały koncert bardziej oglądało się jak DJ set z hypemanem. Nie mam chyba zbyt wygórowanych oczekiwań, gdy liczę na to, że na rapowym koncercie raper będzie rapował, prawda?

Niestety na małej scenie faktycznie rapowanych zwrotek było jak na receptę. W zamian dostawaliśmy pojedyncze słowa czy ad-liby. Żebyśmy mieli jasność, nie oczekuję od nikogo, że każda zwrotka będzie nawinięta od linijki, biegając po scenie i skacząc, ciężko jest utrzymać perfekcyjne flow, ale zarówno EsDeeKid, xaviersobased czy Ken Carson (który grał akurat na głównej scenie) nie próbowali nawet rapować. Samo puszczenie znanego numeru z wielkich głośników to przynajmniej w moim odczuciu trochę za mało, choć zgromadzona publiczność nie miała chyba z tym problemu.

Kolejnym zgrzytem był dźwięk przebasowany do granic możliwości. Słuchając Kena Carsona długo musiałem się zastanawiać, jaki numer jest akurat grany, bo słychać było tylko i wyłącznie 808, hi-haty i werble, o jakichkolwiek melodiach można było zapomnieć. Trochę ponarzekałem, ale należy się też parę słów uznania.

Rich The Kid do pewnego momentu grał naprawdę przyjemnie, a publiczność załapała się nawet na bonus w postaci "HOTEL LOBBY" Quavo i Takeoffa. Usłyszeliśmy też oczywiście "New Freezer" i "Plug Walk", ale w zamian, jak za karę dwa razy pod rząd zagrany został też "CARNIVAL" ze zwrotką Ye...

Kolejny na głównej scenie grał Ski Mask The Slump God, którego miałem przyjemność zobaczyć już kilka lat temu i tym razem, choć z drobnymi potknięciami, również bawiłem się dobrze. Pierwszym plusem jest to, że rzeczywiście rapował, ale albo miał zbyt cichy odsłuch, albo był lekko opóźniony, bo wielokrotnie słychać było, jak rozjeżdżał się z podkładem. Dostaliśmy klasyki takie jak "Nuketown", "RIP Roach", "Faucet Failure" czy "Take a Step Back". Nie obyło się też bez hołdu dla pożegnanych zbyt wcześnie XXXTENTACIONA i Juice WRLDa.

Ken Carson, jak już wspominałem, cały koncert bardziej hype'ował publiczność do puszczanych z głośników swoich numerów, niż rzeczywiście z nimi występował. Oglądając to nasuwało mi się jedynie pytanie "po co?". Ani nie było tam żadnej ciekawej scenografii, ani raper nie rapował, a szkoda, bo tak jak EsDeeKid, Ken Carson studyjnie ma całkiem sporo do zaoferowania. Rozczarowany udałem się złapać coś do jedzenia i wróciłem na koncert Young Thuga, który pięknie odczarował ten ciężki wieczór.

Wielka gwiazda Clout Festivalu na scenę wparowała z lekkim poślizgiem i zabrała publiczność w podróż przez największe przekrojowe hity. Był to długo wyczekiwany przeze mnie występ, bo pierwszy raz Young Thuga widzieć planowałem przy okazji Orange Warsaw Festival w 2021 roku, gdzie grać miał razem z Brockhampton. Później przyszła pandemia, Thugger trafił za kratki, a Brockhampton się rozpadli. Dobrze więc było zobaczyć go w końcu na żywo i to w takiej formie! Nie zabrakło numerów takich jak "Out West", "Digits", "Hot" czy "Bad Bad Bad". Bliżej końca na scenie pojawił się jeszcze Ken Carson z którym raper zaprezentował nieopublikowany na ten moment numer.

No i co najważniejsze, Young Thug stojący na ustawionej pod skosem okrągłej scenie faktycznie rapował. Mimo kolejnego przypadku przebasowania, był to naprawdę świetny koncert, który pozwolił mi do momentu pisania tej relacji zapomnieć o wszystkich poprzednich występach. Clout Festival opuściłem z uśmiechem na ustach i nadzieją, że następnym razem dostaniemy nieco lepszą selekcję wykonawców, którzy nie tylko w studiu potrafią stworzyć coś ciekawego!

