"Invasion of Privacy", debiutancki projekt amerykańskiej raperki Cardi B, święcił triumfy przez większość 2018 roku. Raperka zawładnęła hip-hopową sceną, a niektórzy zaczęli ją nawet zestawiać z postacią Nicki Minaj, co w rezultacie nie spodobało się ani jednej, ani drugiej stronie. To właśnie pierwszy album Cardi B wypromował jej najpopularniejsze utwory - między innymi "Bodak Yellow", "Be Careful" czy "I Like It".