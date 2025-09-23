Cardi B o nie gryzie się w język mówiąc o byłym partnerze. "Chciałabym, żeby był lepszym człowiekiem"

W rozmowie z Gayle King w programie CBS Mornings Cardi B jasno podkreśliła, że jej życie nie kręci się już wokół byłego partnera. "Złożyłam pozew o rozwód rok temu. To powinno być jasne. Nie mam z tym nic wspólnego, nie kontaktuję się, nie rozmawiam" - zaznaczyła.

Artystka od miesięcy jest w nowym związku ze sportowcem Stefonem Diggsem. Para spodziewa się dziecka, co raperka ogłosiła niedawno w mediach społecznościowych.

Wspólne dzieci, brak wspólnych działań

Mimo że Cardi i Offset wychowują razem trójkę dzieci - córki Kulture i Blossom oraz syna Wave'a - raperka nie ukrywa, że komunikacja między nimi praktycznie nie istnieje. "Myślę, że on ma w sercu jakąś nienawiść. Jeśli wszyscy idziemy dalej, nie powinno być w tym żadnej wrogości. (…) Powinniśmy umieć cieszyć się ich sukcesami, ale to już nie jest o dzieciach" - wyznała.

Jak dodała: "Chciałabym, żeby był lepszym człowiekiem, ale jest jak jest. Bądź lepszym człowiekiem dla swoich dzieci".

Offset widzi sytuację inaczej

Choć słowa Cardi B malują obraz chłodnej relacji, Offset w rozmowie z portalem TMZ mówił o chęci zachowania spokoju i wsparcia. "Chcę tylko pokoju, żebyśmy wszyscy wygrywali. Mamy dzieci, musimy się o nie troszczyć, musimy łapać zwycięstwa" - podkreślił.

Raper zapowiedział także, że zamierza wspierać premierę albumu Cardi "Am I the Drama?", który ukazał się 19 września.

Trudna historia w tle

Cardi B i Offset tworzyli jeden z najgłośniejszych związków w świecie hip-hopu. Pobrali się w 2017 roku, a już trzy lata później Cardi po raz pierwszy złożyła pozew rozwodowy - który jednak szybko wycofała. Ostateczne rozstanie nastąpiło w lipcu 2024 roku po siedmiu latach małżeństwa.

