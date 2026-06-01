Dodatkowy koncert A$AP'a Rocky'ego ogłoszono w ramach rozszerzonej europejskiej części Don't Be Dumb World Tour. Oznacza to, że polscy fani będą mieli dwie szanse, by zobaczyć rapera na żywo: 13 i 14 września 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Promowana przez Live Nation trasa będzie pierwszą okazją do usłyszenia na żywo materiału z albumu "Don't Be Dumb", będącego pierwszym pełnowymiarowym wydawnictwem rapera od ośmiu lat. Europejska odnoga tournée potrwa od sierpnia do września i zakończy się 11 października w Telekom Center w Atenach.

A$AP Rocky w Łodzi: bilety

Organizator podał już harmonogram sprzedaży wejściówek na dodatkowy koncert. Przedsprzedaż dla fanów artysty ruszy we wtorek 2 czerwca o 9:00, Mastercard pre-sale wystartuje dzień później, 3 czerwca o 9:00, Ticketmaster pre-sale zaplanowano na 4 czerwca o 9:00, a Spotify pre-sale tego samego dnia o 11:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek 5 czerwca o 9:00 na stronie LiveNation. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim zniknęły bilety na pierwszy koncert, trudno wykluczyć, że druga data również rozejdzie się bardzo szybko.

Wydana w styczniu 2026 roku płyta "Don't Be Dumb" zakończyła ośmioletnią przerwę wydawniczą Rocky'ego, dzielącą ją od poprzedniego albumu "Testing" z 2018 roku. To bardzo dobrze przyjęty materiał, który stał się pierwszym albumem w dyskografii Rocky'ego na 1. miejscu listy Billboard 200. Raper opowiada na nim o drodze z ulic Harlemu, luksusowym życiu i tacierzyństwie, sięgając po zróżnicowane brzmienia: od jazzu, przez punk rock, po klasyczny, uliczny rap. Na płycie usłyszymy plejadę gości takich jak Tyler, The Creator, Gorillaz czy Westside Gunn, a oprawę wizualną wokół albumu stworzył sam Tim Burton.

