W erze muzyki tworzonej pod algorytmy streamingowe coraz trudniej wyłowić prawdziwe perełki. Z tego założenia wychodzą twórcy projektu HIDDEN GEMS by ++ & JD Sports, którzy właśnie ogłosili start jego tegorocznej odsłony. To wyjątkowa i wielowymiarowa przestrzeń w polskiej branży, która w jednym miejscu łączy działania muzyczne, wizualne i występy na żywo.

Zderzenie dwóch muzycznych światów

Zeszłoroczna edycja okazała się strzałem w dziesiątkę, a zorganizowane w jej ramach koncerty wyprzedały się. Misja projektu pozostaje niezmienna - wyselekcjonowanie najciekawszych, niepowtarzalnych twórców i zaprezentowanie ich unikalnego stylu szerokiej publiczności.

Głównym założeniem nowej odsłony jest stworzenie przestrzeni, w której obiecujący, wschodzący artyści z podziemia będą mogli stanąć na jednej scenie ramię w ramię z graczami, którzy na co dzień wyprzedają wielkie hale i grają jako headlinerzy największych polskich festiwali.

Kto znalazł się w tegorocznym składzie?

Line-up najnowszej edycji projektu prezentuje się obiecująco. Wśród tegorocznych headlinerów znaleźli się reprezentanci absolutnej czołówki - kultowy już Belmondawg, jeden z najpłodniejszych raperów w Polsce - Kukon, a także Fukaj oraz bracia Kacperczyk.

U ich boku w roli co-headlinerów zaprezentują się: Hałastra, Tuzza Globale, BSK, alternatywny duet Coals, a także Polskii i Karuzelkaaa.

Wydarzenie odbędzie się w czterech polskich miastach, a line up każdego koncertu będzie się znacząco różnił:

17.04, A2, Wrocław : Kacperczyk, Frank Leen, Kini, Pszona, Dominika Płonka, MJ Deli

25.04, Palladium, Warszawa : Belmondawg, Hałastra, BSK, Tuzza Globale, MJ Deli, VBS, Rene.

30.04, B90, Gdańsk : Kacperczyk, Coals, Kini, Kajetan Wolas, Dominika Płonka

08.05, Tama, Poznań : Kukon, Polskii, Az-yl, Karuzelkaaa, 3BB, AG

16.10, P23, Katowice: Fukaj, Frank Leen, VBS, Az-yl, Pszona, Kajetan Wolas

Line-up HIDDEN GEMS materiały prasowe

