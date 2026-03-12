Belmondawg, Kukon i inni wracają w wyjątkowym projekcie! Startuje nowa edycja HIDDEN GEMS

Jeśli w zalewie ciągłych premier trudno ci odnaleźć to, co naprawdę wartościowe na polskiej scenie, ten projekt jest właśnie dla ciebie. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji powraca HIDDEN GEMS by ++ & JD Sports! Organizatorzy poszli o krok dalej, łącząc surowe, podziemne talenty z absolutnymi gigantami krajowego rapu i alternatywy.

Belmondawg, Kukon i Fukaj
Belmondawg, Kukon, Fukajmateriały prasowe

W erze muzyki tworzonej pod algorytmy streamingowe coraz trudniej wyłowić prawdziwe perełki. Z tego założenia wychodzą twórcy projektu HIDDEN GEMS by ++ & JD Sports, którzy właśnie ogłosili start jego tegorocznej odsłony. To wyjątkowa i wielowymiarowa przestrzeń w polskiej branży, która w jednym miejscu łączy działania muzyczne, wizualne i występy na żywo.

Zderzenie dwóch muzycznych światów

Zeszłoroczna edycja okazała się strzałem w dziesiątkę, a zorganizowane w jej ramach koncerty wyprzedały się. Misja projektu pozostaje niezmienna - wyselekcjonowanie najciekawszych, niepowtarzalnych twórców i zaprezentowanie ich unikalnego stylu szerokiej publiczności.

Głównym założeniem nowej odsłony jest stworzenie przestrzeni, w której obiecujący, wschodzący artyści z podziemia będą mogli stanąć na jednej scenie ramię w ramię z graczami, którzy na co dzień wyprzedają wielkie hale i grają jako headlinerzy największych polskich festiwali.

Kto znalazł się w tegorocznym składzie?

Line-up najnowszej edycji projektu prezentuje się obiecująco. Wśród tegorocznych headlinerów znaleźli się reprezentanci absolutnej czołówki - kultowy już Belmondawg, jeden z najpłodniejszych raperów w Polsce - Kukon, a także Fukaj oraz bracia Kacperczyk.

U ich boku w roli co-headlinerów zaprezentują się: Hałastra, Tuzza Globale, BSK, alternatywny duet Coals, a także Polskii i Karuzelkaaa.

Wydarzenie odbędzie się w czterech polskich miastach, a line up każdego koncertu będzie się znacząco różnił:

  • 17.04, A2, Wrocław: Kacperczyk, Frank Leen, Kini, Pszona, Dominika Płonka, MJ Deli
  • 25.04, Palladium, Warszawa: Belmondawg, Hałastra, BSK, Tuzza Globale, MJ Deli, VBS, Rene.
  • 30.04, B90, Gdańsk: Kacperczyk, Coals, Kini, Kajetan Wolas, Dominika Płonka
  • 08.05, Tama, Poznań: Kukon, Polskii, Az-yl, Karuzelkaaa, 3BB, AG
  • 16.10, P23, Katowice: Fukaj, Frank Leen, VBS, Az-yl, Pszona, Kajetan Wolas
Plakat promujący festiwal muzyczny Hidden Gems 2026 z listą wykonawców podzielonych na trzy bloki kolorystyczne, zdjęciami artystów oraz nazwami miast: Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice; u dołu informacja o dostępności biletów i adresie stron...
Line-up HIDDEN GEMSmateriały prasowe
