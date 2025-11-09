Bedoes przeszedł metamorfozę. Pozbawił się charakterystycznej cechy

"Następny mój post będzie premierą utworu zrealizowanego we współpracy z Kubim, który również będzie pierwszym singlem z mojego solowego albumu. Pierwszego solowego od prawie 5 lat, pierwszego mojego, który zostanie wydany w 2115 i pierwszego po odejściu mojego Dziadka. Do usłyszenia jeszcze w tym miesiącu" - napisał raper, dzieląc się z fanami szczegółami nadchodzącego projektu.

Jak podkreśla, nowy etap w karierze jest dla niego osobisty i symboliczny - nie chodzi tylko o muzykę, ale też o zamknięcie ważnego rozdziału w życiu. To pierwszy album wydany w ramach jego własnej wytwórni i pierwszy po stracie dziadka, co nadaje projektowi dodatkową emocjonalną wagę.

Nowy singiel Bedoesa z Kubim Producentem

Pierwszy singiel promujący nadchodzący album powstał we współpracy z Kubim Producentem, z którym Bedoes współpracował przy wielu swoich dotychczasowych projektach. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego dla rapera połączenia szczerej, emocjonalnej liryki i nowoczesnej produkcji hip-hopowej.

Przy zapowiedzi nowej płyty muzyk zamieścił w sieci zdjęcie, na którym jest pozbawia się charakterystycznej bujnej burzy włosów. Zmiana wizerunku - ogolona głowa i brak zarostu - ma nie tylko wymiar estetyczny, ale też symboliczny. Przywołuje okres, gdy Bedoes zdobywał pierwsze poważne sukcesy, wydając album "Kwiat Polskiej Młodzieży", który przyniósł mu status platynowej płyty i utwór roku "Gustaw".

Bedoes ogolił się na łyso Wojciech Olkusnik/Instagram: @bedoes2115 East News

Kariera pełna przełomów

Borys Przybylski, czyli Bedoes, zaczynał tworzyć muzykę już w wieku 13 lat. Pierwsze mixtape'y pokazały jego wczesny talent i determinację, a debiutancki album Aby śmierć miała znaczenie (2017) od razu trafił na szczyt listy OLiS. Kolejne wydawnictwa - "Opowieści z Doliny Smoków" (potrójna platyna) i "Rewolucja Romantyczna" (podwójna platyna) - potwierdziły jego miejsce w czołówce polskiego hip-hopu.

Współprace z Taco Hemingwayem, Quebonafide czy Solarem pokazują jego szerokie muzyczne spektrum, a koncerty przyciągają tłumy fanów w całym kraju. W 2022 roku na Gali Popkillera raper zdobył dwie nagrody - dla Rapera Roku oraz za Najlepszy Kontakt z Fanami.

