Bedoes podsumował stream Łatwoganga. "To dopiero początek"

Michał Boroń

Niemal cały internet w Polsce, a także zagranicą, przez weekend żył charytatywnym streamem Łatwoganga i Bedoesa na rzecz fundacji Cancer Fighters. Przypomnijmy, że całość rozpoczęła się od utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który nagrali razem Bedoes z 11-letnią Mają Mecan.

Bedoes podczas akcji z Łatwogangiem: łysy mężczyzna z tatuażami, mikrofonem, w czarnej marynarce i łańcuchem.
Bedoes rozkręcił akcję na rzecz fundacji Cancer Fighters razem z ŁatwogangiemDawid WolskiEast News

"'Ciągle tutaj jestem (diss na raka)' to utwór nagrany przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan we współpracy z Fundacją Cancer Fighters, który nie celuje w scenę, tylko w chorobę" - głosi opis nagrania, które błyskawicznie podbiło polski internet.

Rapera w utworze wsparła 11-letnia Maja, która zmaga się z poważną chorobą. Bedoes w ostatnich miesiącach regularnie odwiedzał dzieci i młodzież na oddziałach onkologicznych.

Tekst utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" razem z Bedoesem współtworzyła Aleksandra Kopyść (żona prezesa fundacji Cancer Fighters), za muzykę odpowiadają Voskovy, Kubi Producent i ENZU, który odpowiedzialny jest również za miks i mastering.

Łatwogang i jego 9-dniowy stream podbił internet

Wyzwanie rzucone przez internautów podjął popularny youtuber i tiktoker o pseudonimie Łatwogang (Patryk Garkowski - to jego nieprawdziwe imię i nazwisko, naprawdę nazywa się Piotr Hancke), który ma na koncie piosenki nagrane z m.in. Quebonafide, Roxie Węgiel, Alberto, Bambi i Edem Sheeranem ("Azizam"). Prowadził on 9-dniowy stream charytatywny, podczas którego bez przerwy słuchał on wspomnianego dissu Bedoesa, podkreślając na każdym kroku, że to nie on jest bohaterem tej akcji, ale mali wojownicy i wojowniczki walczący z chorobą.

Ostatecznie Łatwogang i Bedoes dzięki pospolitemu ruszeniu milionów Polaków (w akcję zaangażowały się również firmy, liczni muzycy, aktorzy, sportowcy, influencerzy i celebryci) zebrali na rzecz fundacji Cancer Fighters ponad 250 mln zł. W niedzielę transmisja z małego mieszkania w Warszawie przyciągnęła na żywo ponad 1,6 mln widzów, stając się najpopularniejszą transmisją w całym internecie.

Bedoes: To zasługa nas wszystkich i dopiero początek

"250 milionów dla fundacji Cancer Fighters. To zasługa nas wszystkich i dopiero początek. Dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów z oddziałów. Forever Leszek 2115. Dziękuję Dziadku, że czuwasz" - napisał w mediach społecznościowych Bedoes, który towarzyszył Łatwogangowi w ostatnich godzinach transmisji razem z m.in. podopiecznymi i przedstawicielami fundacji.

Pop

Tymoteusz Hołysz

Raper zapowiedział, że odkłada swoje muzyczne plany, by w pierwszej kolejności zająć się nagraniem płyty pod szyldem Cancer Fighters. Udział w muzycznej akcji deklarują kolejni twórcy. Po 17 latach beefu na wizji pogodzili się skłóceni Tede i Peja. Teraz ten pierwszy złożył deklarację, że w przypadku kolejnego "dissu na raka" on jest gotowy nagrać razem z Peją na płytę Bedoesa.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze