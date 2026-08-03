Bedoes dał fance prezent warty fortunę. "Spienięż go bez wyrzutów"

Festiwal Rap Południe odbywał się od 31 lipca do 2 sierpnia na lotnisku w Bielsku-Białej. Bedoes pojawił się na scenie ostatniego dnia imprezy, obok takich wykonawców jak PRO8L3M, Kukon i Paktofonika.

Podczas występu jego uwagę zwróciła jedna z dziewczyn stojących w pierwszych rzędach. Raper zauważył, że fanka zna teksty kolejnych utworów i przez cały koncert śpiewa razem z nim. W końcu przerwał show i postanowił jej podziękować.

Najpierw oddał dziewczynie koszulkę, w której występował. Chwilę później zdjął z ręki Rolexa. Zaznaczył przy tym, że nowa właścicielka nie ma obowiązku traktować zegarka jak pamiątki.

"Nie musisz go nosić, możesz go sprzedać" - powiedział ze sceny.

Na opublikowanych później nagraniach widać zaskoczenie fanki. Dziewczyna nie kryła emocji i krzyczała w stronę rapera: "Kocham cię".

Bedoes zachęca fankę do sprzedaży zegarka

Po koncercie Bedoes wrócił do całej sytuacji na Instagramie. Poprosił dziewczynę, aby nie czuła się zobowiązana do zachowania kosztownego prezentu.

"Do dziewczyny, której oddałem Rolexa: proszę, spienięż go bez wyrzutów sumienia i kup coś fajnego lub poleć na wakacje" - napisał.

Zegarek miał dla rapera szczególne znaczenie. Był jednym z pięciu Rolexów związanych z kolektywem 2115. Bedoes zwrócił się więc także do swoich współpracowników.

"Przepraszam, że oddałem jednego z pięciu Rolexów, ale tak trzeba było zrobić. Nie oddawajcie swoich, to będziecie mieli pamiątki po mnie na kiedyś" - dodał.

Pięć zegarków dla najbliższych współpracowników

Bedoes kupił Rolexy członkom 2115 w 2022 roku. Wybrał model Datejust 36, a łączną wartość pięciu zegarków szacowano wówczas na ponad 200 tys. zł. Raper tłumaczył, że prezenty nie miały być pokazem bogactwa. W ten sposób chciał podziękować osobom, które pomagały mu jeszcze przed zdobyciem ogólnopolskiej popularności.

Wspominał wówczas Sebastiana, który pożyczał mu ubrania i pozwalał nocować u siebie podczas pobytów w Warszawie. Łukasz zaryzykował wydanie jego pierwszej płyty w czasie, gdy jego własna sytuacja zawodowa nie była łatwa. Maciej miał natomiast zawsze mówić mu prawdę, niezależnie od tego, czy raper chciał ją usłyszeć.

Jeden z zegarków trafił teraz do fanki z Bielska-Białej. Bedoes nie podał jego wartości. W instagramowym wpisie zaznaczył jedynie, że spontanicznego gestu nie żałuje.

Bedoes podziękował słuchaczom

Na zakończenie raper zwrócił się do całej publiczności. Podkreślił, że pamięta, komu zawdzięcza możliwość koncertowania i utrzymywania się z muzyki.

"Nigdy nie przestanę być wam wdzięczny i tej wdzięczności pokazywać. Dziękuję, że mogę dzięki wam żyć wymarzonym życiem" - napisał.

Nagranie z przekazania zegarka szybko rozeszło się po mediach społecznościowych. Wśród komentarzy dominowały pochwały dla Bedoesa i reakcje osób zaskoczonych wartością prezentu.



