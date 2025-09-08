Michał "Joka" Marten był jednym z najpopularniejszych polskich raperów. Wraz ze swoim bratem - Marcinem "Abradabem" - jeszcze w latach 90., założył grupę Kaliber 44. Przez kolejne dekady wspólnie zdobywali polską scenę hip-hopową, uchodząc za prekursorów psychodelicznego rapu w naszym kraju.

4 maja 2025 r. Polacy usłyszeli przykre wieści - Abradab poinformował o nagłej śmierci swojego brata. Joka odszedł dwa dni wcześniej, pozostawiając w żałobie nie tylko swoją rodzinę, lecz także tysiące fanów. "Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach" - pisał wówczas jego brat.

Abradab z muzycznym hołdem dla zmarłego Joki. Planuje wyjątkowy koncert z gośćmi specjalnymi

Od odejścia Joki minęło cztery miesiące, a jego brat, pogrążony w głębokiej żałobie, postanowił oddać mu wyjątkowy hołd. Do muzycznego przedsięwzięcia zaprosił wielu przedstawicieli polskiej sceny rapowej, m.in. Miuosha, K2, Baku Baku Skład, O.S.T.R.-a, Fokusa i Rahima z Paktofoniki czy L.U.C.-a. Wraz z nimi uczci pamięć zmarłego brata w ramach koncertu "Kaliber 44 Tribute to Joka". Wydarzenie odbędzie się 7 lutego 2026 r. w katowickim Spodku.

"Zagramy wszystkie jego numery, które na pewno znacie, kochacie i pamiętacie. Wszystkiego jego kultowe zwrotki. Oprócz tego zagramy numery, które nagrał featuringowo z innymi raperami. Mamy tych znakomitych gości potwierdzonych" - ogłosił Abradab w swoich mediach społecznościowych.

Okazuje się, że Jokę uczczą nie tylko polscy raperzy, lecz także DJ-e oraz prawdziwe legendy sceny rozrywkowej. Do Abradaba na scenie dołączy kultowy wokalista Kultu! "Mamy również Kazika - z czego się bardzo cieszę - legendę polskiej sceny, która wystąpi tam razem z nami (...) I jeszcze wielu innych gości, których będziemy wam potwierdzać" - zapowiedział raper.

"Bądźcie tam wtedy razem z nami. Będziemy podnosić 'czwóry' do góry, będziemy wspominać K44 i Jokę. Także widzimy się 7 lutego w Katowicach" - dodał Abradab, zachęcając fanów do przybycia.

Kaliber 44, z Joką na czele, podbił polskie podwórko hip-hopowe

Kaliber 44 to jedna z najważniejszych formacji w historii polskiego hip-hopu. Powstała w Katowicach na początku lat 90. z inicjatywy braci Michała i Marcina Martenów. Zespół zasłynął z psychodelicznego stylu i oryginalnego podejścia do muzyki, co zrewolucjonizowało ówczesną scenę rapową.

Debiutancki album "Księga Tajemnicza. Prolog" z 1996 r. do dziś uchodzi za klasykę gatunku - to właśnie na nim Joka dał się poznać jako autor przejmujących, głęboko symbolicznych wersów. Choć działalność grupy była burzliwa i przerywana, Kaliber 44 ukształtował fundamenty polskiego hip-hopu, a Joka stał się jedną z najbardziej enigmatycznych i szanowanych postaci w rapowym środowisku.

