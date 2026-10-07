A$AP Rocky szuka młodego talentu. Nagrodą cztery lata studiów

Stypendium trafi do osoby, która jesienią 2027 roku rozpocznie pierwszy rok studiów w Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment. Placówka działa przy Long Island University w Nowym Jorku i przygotowuje do pracy m.in. w muzyce, sporcie oraz szeroko rozumianym show-biznesie.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia 2026 roku. Spośród kandydatów zostanie wybrana jedna osoba, której A$AP Rocky opłaci czesne przez cały czteroletni okres nauki.

"Mocno wierzę w wytyczanie własnej drogi i dawanie innym możliwości, żeby mogli zrobić to samo. Jest tak wiele utalentowanych młodych osób, które mają pomysły, ambicje i coś ważnego do powiedzenia. To stypendium ma pomóc jednej z nich zmienić tę wizję w coś realnego" - przekazał raper w oświadczeniu dla "Billboardu".

A$AP Rocky wesprze studenta Roc Nation School

Roc Nation School rozpoczęła działalność w 2021 roku. Na uczelni kształci się obecnie około 300 osób, które mają do wyboru sześć kierunków licencjackich. Trzy z nich są bezpośrednio związane z muzyką: muzyka użytkowa, wokalistyka oraz technologia muzyczna, przedsiębiorczość i produkcja.

Studenci poza zajęciami akademickimi zdobywają doświadczenie podczas praktyk i spotkań z przedstawicielami branży. Program ma również ułatwiać im budowanie kontaktów, które mogą później wykorzystać podczas poszukiwania pracy.

Według danych z 2024 roku roczne czesne w szkole wynosiło 32 tys. dolarów. Z pomocy finansowej korzysta 99 proc. studentów, a jedna czwarta osób rozpoczynających naukę otrzymuje Hope Scholarship. To stypendium także pokrywa koszty czterech lat studiów, a jego laureatami zostają kandydaci z Nowego Jorku znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Znane nazwiska wspierają przyszłych studentów

A$AP Rocky nie jest pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się ufundować stypendium dla ucznia Roc Nation School. Wcześniej podobne wsparcie zapewnili DJ Khaled, Megan Thee Stallion, koszykarz LaMelo Ball oraz producent Young Guru. Ten ostatni od 2022 roku kieruje uczelnianym programem poświęconym technologii muzycznej, przedsiębiorczości i produkcji.

Raper ogłosił inicjatywę kilka miesięcy po premierze długo oczekiwanego albumu "Don't Be Dumb". Wydana w styczniu płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200.

Szczegóły naboru na stypendium A$AP Rocky'ego są dostępne na stronie rekrutacyjnej Long Island University.