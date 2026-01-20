16 stycznia pojawił się czwarty album A$AP Rocky'ego - "Don't Be Dumb". Poprzedni studyjny materiał - "Testing" - pochodzi z 2018 r., a premiera jego następcy była kilkukrotnie przekładana.

W ramach promocji nowej płyty amerykański raper ogłosił szczegóły obejmującej 42 koncerty trasy. W jej ramach przyjedzie również do Polski - organizowany przez Live Nation występ odbędzie się 13 września w Atlas Arenie w Łodzi. Trasę zakończy koncert w Paryżu w Accor Arenie (30 września).

A$AP Rocky powraca do Polski. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Tradycyjnie wejściówki będą dostępne najpierw w przedsprzedaży. Wystartuje ona 21 stycznia o godz. 9:00 (Artist Presale), później bilety będą dostępne także w Ticketmaster Presale (26 stycznia, godz. 9:00) i Spotify Presale (26 stycznia, godz. 10:00). Sprzedaż ogólna rusza 27 stycznia o godz. 9:00.

Album "Don't Be Dumb" osiągnął ponad 1 milion pre-save'ów na Spotify, stając się albumem hiphopowym na tej platformie z największą ilością pre-save'ów.

W teledysku do singla "Punk Rocky" główną rolę zagrała Winona Ryder, która niedawno zakończyła przygodę z produkowanym przez Netfliksa serialem "Stranger Things", w którym wcieliła się w rolę Joyce Byers, matki jednego z głównych bohaterów - Willa.

W 2025 r. A$AP Rocky zagrał w dwóch pełnometrażowych filmach produkcji A24 - "Highest 2 Lowest" w reżyserii Spike'a Lee oraz "If I Had Legs I'd Kick You" w reżyserii Mary Bronstein, nagrodzonym Złotym Globem. Raper i partner Rihanny pełnił także funkcję współprzewodniczącego Met Gala 2025, został ogłoszony dyrektorem kreatywnym Ray-Ban oraz mianowany nowym ambasadorem domu mody Chanel.

We wrześniu 2025 r. po raz trzeci został ojcem - na świat przyszła tym razem córka Rocki Irish Mayers. Para ma także dwóch synów: RZA Athelstona Mayersa (ur. maj 2022 r.) i Riot Rose Mayersa (ur. sierpień 2023).

