W niedzielę, 13 września, odbył się pierwszy z dwóch polskich koncertów A$AP Rocky'ego. Światowa gwiazda amerykańskiego hip-hopu przyjechała do Łodzi, aby już po raz szósty zaprezentować się przed naszą publicznością - ostatni raz 37-latek zawitał do Warszawy, w lipcu 2025 r., w ramach Clout Festivalu. Niedzielny i poniedziałkowy występ są częścią trasy "Don't Be Dumb World Tour" promującej album o tym samym tytule, którym gwiazdor podzielił się z fanami w styczniu tego roku, wracając z pełnowymiarowym wydawnictwem po ośmiu latach ciszy.

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A$AP Rocky wystąpił na Atlas Arenie w Łodzi! Zobacz galerię + 8

"Don't Be Dumb World Tour" wystartowała w Ameryce Północnej 27 maja 2026 r., gdy A$AP zagrał wyprzedany koncert w United Center w Chicago. Później zawitał do innych miast w USA i Kanadzie, aby 25 sierpnia rozpocząć europejską część tournee widowiskiem w Brukseli w Belgii. Dalej odwiedził jeszcze m.in. Amsterdam, Londyn, Glasgow. Kolonię, Mediolan czy Monachium, aż wreszcie pojawił się w Łodzi.

Co działo się na koncercie w Łodzi? A$AP Rocky wrócił po roku do Polski, rozkręcił pogo i zbierał bieliznę fanek

Raper rozpoczął koncert w Polsce wyskakując z helikoptera, spod samego sufitu łódzkiej areny, a w locie nad fanami towarzyszyła mu cała eskorta. W trakcie show na publiczności nie zabrakło skoków w pogo, a także rzucania bielizną w stronę sceny. A$AP zebrał mnóstwo staników, a kolekcja zmotywowała go do zachwalania walorów polskich kobiet.

W setliście nie zabrakło nowości z albumu "Don't Be Dumb", a także jeszcze niewydanych numerów, które czekają w szufladzie rapera. A$AP zagrał też największe hity, takie jak "PUNK ROCKY", "Sundress", "RIOT (Rowdy Pipe'n)" oraz "Lord Pretty Flacko Jodye 2" na bis. Całość trwała blisko trzy godziny, a w poniedziałkowy wieczór widowiskowe show ponownie przejmie Atlas Arenę i z pewnością zachwyci kolejnych 15 tys. widzów.