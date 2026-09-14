A$AP Rocky po roku nieobecności wrócił do Polski i wystąpił dla 15 tys. fanów! Co działo się w Łodzi?

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Za nami pierwszy z dwóch widowiskowych koncertów A$AP Rocky'ego w Polsce! Słynny amerykański raper przyjechał do Łodzi, aby na Atlas Arenie zaprezentować materiał ze swojego najnowszego albumu "Don't Be Dumb" przed blisko 15 tys. osób. Co działo się na scenie? Sprawdźcie naszą fotorelację z koncertu.

A$AP Rocky na scenie Atlas Areny w Łodzi, w kapturze, z mikrofonem, otoczony uniesionymi dłońmi i telefonami.
A$AP Rocky wystąpił na Atlas Arenie w ŁodziEris Wójcik INTERIA.PL

W niedzielę, 13 września, odbył się pierwszy z dwóch polskich koncertów A$AP Rocky'ego. Światowa gwiazda amerykańskiego hip-hopu przyjechała do Łodzi, aby już po raz szósty zaprezentować się przed naszą publicznością - ostatni raz 37-latek zawitał do Warszawy, w lipcu 2025 r., w ramach Clout Festivalu. Niedzielny i poniedziałkowy występ są częścią trasy "Don't Be Dumb World Tour" promującej album o tym samym tytule, którym gwiazdor podzielił się z fanami w styczniu tego roku, wracając z pełnowymiarowym wydawnictwem po ośmiu latach ciszy.

Zobaczcie naszą galerię zdjęć z koncertu!

"Don't Be Dumb World Tour" wystartowała w Ameryce Północnej 27 maja 2026 r., gdy A$AP zagrał wyprzedany koncert w United Center w Chicago. Później zawitał do innych miast w USA i Kanadzie, aby 25 sierpnia rozpocząć europejską część tournee widowiskiem w Brukseli w Belgii. Dalej odwiedził jeszcze m.in. Amsterdam, Londyn, Glasgow. Kolonię, Mediolan czy Monachium, aż wreszcie pojawił się w Łodzi.

Co działo się na koncercie w Łodzi? A$AP Rocky wrócił po roku do Polski, rozkręcił pogo i zbierał bieliznę fanek

Raper rozpoczął koncert w Polsce wyskakując z helikoptera, spod samego sufitu łódzkiej areny, a w locie nad fanami towarzyszyła mu cała eskorta. W trakcie show na publiczności nie zabrakło skoków w pogo, a także rzucania bielizną w stronę sceny. A$AP zebrał mnóstwo staników, a kolekcja zmotywowała go do zachwalania walorów polskich kobiet.

W setliście nie zabrakło nowości z albumu "Don't Be Dumb", a także jeszcze niewydanych numerów, które czekają w szufladzie rapera. A$AP zagrał też największe hity, takie jak "PUNK ROCKY", "Sundress", "RIOT (Rowdy Pipe'n)" oraz "Lord Pretty Flacko Jodye 2" na bis. Całość trwała blisko trzy godziny, a w poniedziałkowy wieczór widowiskowe show ponownie przejmie Atlas Arenę i z pewnością zachwyci kolejnych 15 tys. widzów.

Paktofonika: Przekazaliśmy tę energię ludziom INTERIA.PL
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