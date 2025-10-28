10 lat "GO:OD AM" Maca Millera! Ujawniono niepublikowane wcześniej nagrania

Płyta "GO:OD AM" swoją premierę miała 18 września 2015 roku. Mac Miller podzielił się wówczas z fanami przebojami takimi jak "Brand Name" , "Weekend" czy "100 Grandkids". Materiał został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków, stając się jednym z najbardziej lubianych wydawnictw rapera.

Spadkobiercy Maca Millera wydali z okazji 10-lecia albumu "GO:OD AM (10th Anniversary)". W reedycji znajdziemy trzy niepublikowane wcześniej utwory "Royal Flush (ft. Vinny Radio)" oraz "Cable Box" i "Carpe Diem".

Przełomowe wydawnictwo w karierze Maca Millera

"GO:OD AM" było pierwszym albumem Maca Millera wydanym w dużej wytwórni - Warner Bros. Records. Gościnie na płycie pojawiły się gwiazdy takie jak Ab-Soul, Chief Keef czy Miguel. W momencie premiery, album trafił na 4. miejsce listy Billboard 200.

Jubileuszowe wydawnictwo wzbogacone zostało o dodatkowe grafiki i materiały wizualne. Odpowiada za nie Danaé Gosset (Pencil TV). Nie jest to pierwszy raz, kiedy możemy oglądać jej prace w akompaniamencie muzyki Maca Millera. Tworzyła bowiem animacje do krótkometrażowego filmu "Making Faces", grafiki do "Balloonerism", a także wyreżyserowała "The Star Room (OG Version)". Teraz przygotowała nowe animacje do utwory "Rush Hour" oraz trzech nowych kompozycji.

Kawałki z pierwotnej wersji albumu (oprócz "Rush Hour") otrzymały z kolei nowe wizualizacje autorstwa Sama Balabana z materiałami filmowymi Justina Boyda i Reksa Arrowa. Artysta miał okazję wyreżyserować także krótki film "GO:OD AM (Time Flies, Try To Catch It)". Wszystkie materiały znaleźć można w serwisie YouTube.

