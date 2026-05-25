"Nagrody Fryderyk to 1000 wręczonych statuetek, 350 nagrodzonych artystów solowych i zespołów, 65 laureatów Złotych Fryderyków. Fryderyki to nie tylko nagrody - to również święto polskiej muzyki, przestrzeń dla artystów, miejsce wymiany myśli i integracji środowiska" - podkreślają organizatorzy.

Tegoroczna edycja tradycyjnie została podzielona na trzy gale: poznaliśmy już laureatów w kategoriach muzyka jazzowa (12 kwietnia, Muzeum Historii Polski w Warszawie) i muzyka klasyczna (24 kwietnia, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu). 25 maja w studiu TVP w Warszawie poznaliśmy nagrodzonych w kategorii muzyka rozrywkowa. Galę poprowadzili razem Gabi Drzewiecka i Krzysztof Zalewski, laureat dziewięciu Fryderyków.

Fryderyki 2026 - co wydarzyło się na gali?

"Fryderyki to moment, w którym cała muzyczna Polska spotyka się w jednym miejscu - niezależnie od gatunku czy pokolenia. To święto twórców, emocji i różnorodnych brzmień, które razem tworzą obraz współczesnej polskiej muzyki" - zapowiadał Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.

Podczas gali wystąpili Krzysztof Zalewski (na otwarcie usłyszeliśmy "I'm Afraid of Americans" Davida Bowiego), Zalia ("Diament"), Daria ze Śląska ("Pan ze stolicy" z nowej płyty "Halo. Co jest grane?"), pszona ("Zły"), Coma (medley z m.in. "Spadam" i "Los, cebula i krokodyle łzy"), Wiraszko ("Dni, które przed nami" z płyty "Tak młodo się nie spotkamy"), Kasia Lins ("Śmierć w bikini"), Pezet (medley "Lepiej gonić niż złapać", "Obejmuję noce" z Livką, "Ukryty w mieście krzyk") oraz Kuba i Kuba.

Szczególnym momentem wieczoru był muzyczny hołd dla Stanisława Soyki - laureata Złotego Fryderyka - przygotowany przez Annę Marię Jopek specjalnie na tę galę ("Do widzenia mówiliśmy").

Nie zabrakło politycznych akcentów, które pojawiły się przy kategorii Singel Roku (pop). "Mój drogi, najpopularniejszy singiel w Polsce?" - zagadnęła Gabi Drzewiecka Krzysztofa Zalewskiego. "Jarosław Kaczyński" - odpowiedział wokalista. Kolejne nazwisko również pochodziło ze świata polityki. "Okej, okej... czekaj. Zbigniew Ziobro. A nie, wróć, on pojechał do Stanów z jakimś swoim partnerem. To Sławek Uniatowski. Marcin Prokop. Michał Wiśniewski" - wymieniał dalej Zalewski.

W ostatniej kategorii Artysta/Artystka Roku nominowani byli wszyscy, którzy zostali ujęci w pozostałych 13 kategoriach. Nie było wątpliwości - to był zdecydowanie wieczór Kasi Lins.

Do konkursu zgłoszono 428 albumów oraz 286 teledysków, o nominacje ubiegało się także 93 debiutantów.

Fryderyki 2026 - muzyka popularna - lista nagrodzonych:

Singel Roku (pop): Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Singel Roku (pop alternatywny/rock): Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Singel Roku (hip hop): O.S.T.R. - "Sam"

Album Roku (pop alternatywny): Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Album Roku (muzyka alternatywna): Michał Fox Król - "City Cluster"

Album Roku (muzyka korzeni): Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Album Roku (muzyka ilustracyjna): Daniel Bloom - "Zamach na papieża"

Album Roku (hip hop): Pezet - "Muzyka popularna"

Album Roku (pop): Zalia - "Serce"

Teledysk Roku: Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Album Roku (metal): Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival 2024"

Album Roku (rock, blues): Błażej Król - "Popiół" i WaluśKraksaKryzys - "Tematy i wariacje"

Fonograficzny Debiut Roku: pszona

Artysta/Artystka Roku: Kasia Lins.

