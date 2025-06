Występy wschodzących gwiazd polskiej piosenki wywołały w komentarzach w mediach społecznościowych niemałą burzę. Internauci spierają się o to, kto powinien był zdobyć główną nagrodę w koncercie "Debiuty". Jedni stanowczo bronią Daniela Godsona i zachwycają się jego występem, a drudzy sugerują, że statuetka powinna powędrować do kogoś innego.

"Poziom tegorocznych debiutów, tragedia", "Prawdę mówiąc żadna z tych 'piosenek' mnie nie poruszyła. Wszystko wtórne albo nudne do granic wytrzymałości...", "Tragedia. Jak to jest przyszłość polskiej muzyki, to dziękuję" vs. "Gratulacje, pięknie", "Bardzo dobry debiut. Gratki", "Talent, talent i jeszcze raz talent! Takich wokalistów nam potrzeba!" - czytamy na Facebooku pod postami na oficjalnym profilu TVP.