Ostatni dzień Festiwalu w Opolu. "Byliśmy trochę niegrzecznymi chłopcami"

Ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął się od jubileuszowego koncertu zespołu Lady Pank. Wydarzenie poprowadził Piotr Stelmach, a publiczność już od pierwszych minut przywitała legendarną grupę owacjami na stojąco.

Koncert otworzyły "Zamki na piasku", a chwilę później amfiteatr rozbrzmiał kolejnymi hitami. Podczas "Kryzysowej narzeczonej" nad publicznością posypało się złote konfetti, a widzowie chóralnie śpiewali refren razem z Januszem Panasewiczem.

Nie zabrakło również "Sztuki latania", "Stacji Warszawa", "Marchewkowego pola" oraz jednego z największych przebojów zespołu, "Zawsze tam, gdzie Ty". Szczególnie ten ostatni utwór wywołał wyjątkowe emocje wśród publiczności.

Na scenie pojawił się Andrzej Mogielnicki

Jednym z ważniejszych momentów jubileuszu było pojawienie się Andrzeja Mogielnickiego. Jan Borysewicz przedstawił go jako człowieka, który pomógł mu spełnić marzenia i współtworzył historię zespołu.

Zapytany przez Piotra Stelmacha o ulubiony utwór Lady Pank, autor tekstów wskazał "Sztukę latania". Chwilę później Borysewicz nie szczędził energii gitarowym popisom, a z nieba spadło tęczowe konfetti.

W dalszej części koncertu wybrzmiały "Mała Lady Punk", "Motyle", "Mała wojna" oraz "Tacy sami". Muzycy i publiczność nie zwalniali tempa ani na moment.

"Byliśmy trochę niegrzecznymi chłopcami, ale bosą nóżką nie da się przejść przez rock'n'rolla" - mówił ze sceny Jan Borysewicz.

Wokalista i gitarzysta wykonał także solowo utwór "Wciąż bardziej obcy", a następnie dołączyli do niego pozostali członkowie zespołu, by wspólnie zaśpiewać "Zostawcie Titanica".

"Mniej niż zero" i "Tańcz głupia, tańcz" porwały amfiteatr

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru było wykonanie "Mniej niż zero". Publiczność od pierwszych dźwięków śpiewała słowa przeboju, a chwilę później roztańczyła się przy "Tańcz głupia, tańcz".

Na scenie pojawił się również Marek Sierocki, który wręczył Janowi Borysewiczowi okolicznościową nagrodę i życzył zespołowi kolejnych 45 lat działalności. W odpowiedzi publiczność odśpiewała muzykom "Sto lat".

Lady Pank pożegnał się z Opolem

W finale jubileuszowego koncertu wybrzmiały "Na co komu dziś" oraz "Na na", przy których publiczność tańczyła i śpiewała razem z zespołem. Na zakończenie artyści wykonali "To jest tylko rock and roll".

"Mam nadzieję, że spotkamy się na pięćdziesiątce, dziękujemy!" - powiedział Jan Borysewicz, żegnając się z publicznością.

Artyści oddali hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej

Po jubileuszu Lady Pank publiczność przeniosła się w świat poezji i piosenek Agnieszki Osieckiej. Koncert "Kiedy mnie nie będzie już... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej" poprowadził Artur Andrus, który między występami dzielił się anegdotami i wspomnieniami o bohaterkach wieczoru.

Koncert otworzył utwór "Ach, panie, panowie" w wykonaniu grupy artystów, a następnie publiczność usłyszała m.in. "Niech żyje bal", "W żółtych płomieniach liści", "Miłość w Portofino", "Piosenkę o okularnikach", "Wielką wodę" czy "Wariatka tańczy". Nie zabrakło również wzruszających interpretacji "Nie jesteś sama", "Jeżeli miłość jest" i "Dobranoc Panowie".

Atmosferę koncertu przełamywały humorystyczne anegdoty Artura Andrusa. Prowadzący przypomniał m.in., że Agnieszka Osiecka nazywała Magdę Umer elfem, świerszczem i ćmą, a sama Umer porównała go kiedyś do "koali po eukaliptusie".

W drugiej części koncertu wybrzmiały m.in. "Jeszcze w zielone gramy" w wykonaniu Alicji Szemplińskiej, "Deszcz" zaśpiewany przez Natalię Szroeder, "Naprawdę nie dzieje się nic" w duecie Piotra Polka i Zbigniewa Zamachowskiego oraz "Ocalić od zapomnienia" w interpretacji Wiktora Zborowskiego. Publiczność wysłuchała również "Koncertu jesiennego na dwa świerszcze i wiatr w kominie" w wykonaniu Doroty Miśkiewicz.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów finału było wykonanie utworu "Kiedy mnie już nie będzie" przez Ewę Błaszczyk, Katarzynę Dąbrowską i Olgę Bończyk. Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu pojawili się na scenie, by wspólnie zaśpiewać "Jest cudnie", zamykając tym samym 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.





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