"Wracam tu jak do siebie. Lubię festiwale, lubię tę atmosferę, mnie to nie stresuje, nie przerasta, nie przytłacza. Wręcz przeciwnie - za każdym razem, gdy idę na próbę, jestem podekscytowana" - przyznała Doda.

Zapytaliśmy artystkę o rady dla debiutantów, którzy chcą na dłużej zostać na rynku muzycznym. "Poradziłabym im, żeby się dziesięć razy zastanowili. To nie jest łatwy kawałek chleba. To nic przyjemnego. To nie są tak niesamowite profity i plusy jak na zachodnim rynku. Na naszym rodzimym rynku trzeba się dobrze postarać, aby ta proporcja się chociaż wyrównała. To nie jest biznes dla każdego. Uważam, że większość artystów w ogóle się nie nadaje do polskiego showbiznesu, ponieważ jest brutalny i wypruwa artystyczne dusze. Wypruwa je z naturalnej delikatności. (...) Mało jest artystów, którzy potrafią sobie sami napisać tekst i muzykę" - opowiedziała Interii Muzyce Doda.