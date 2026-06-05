Natalia Kukulska: Zdecydowałam, że to będzie koniec. W Opolu padła deklaracja

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Podczas sobotniego koncertu z okazji 80. urodzin tekściarza Bogdana Olewicza na scenie Festiwalu w Opolu pojawi się m.in. Natalia Kukulska. Wokalistka ujawniła, że po raz ostatni zaśpiewa piosenkę swojej mamy, tragicznie zmarłej Anny Jantar.

Natalia Kukulska na scenie w Opolu, w czerwonym stroju, śpiewa do mikrofonu przy dynamicznym oświetleniu.
Natalia Kukulska w Opolu pożegna się z piosenkami swojej mamyAKPAAKPA

Podczas trwającego obecnie Festiwalu w Opola w sobotę zobaczymy m.in. widowisko "Autobiografia", które poświęcone będzie twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin przypadających 28 czerwca.

Przeboje Olewicza - w tym tytułową "Autobiografię" Perfectu - w nowych i oryginalnych aranżacjach zaśpiewają Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech i Echomotion. Koncert poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Natalia Kukulska żegna się z piosenkami Anny Jantar

Bogdan Olewicz ma na koncie przeboje pisane dla takich gwiazd, jak m.in. Perfect, Lady Pank, Maryla Rodowicz, Krystyna Prońko ("Jesteś lekiem na całe zło", "Deszcz w Cisnej"), Zdzisława Sośnicka ("A kto się kocha w tobie?", "Julia i ja", "Raz na jakiś czas") czy Krzysztof Krawczyk ("Pamiętam ciebie z tamtych lat").

Dla Anny Jantar napisał teksty do piosenek "Gdzie są dzisiaj tamci ludzie?", "Moje jedyne marzenie" i "Tylko mnie poproś do tańca". Z tą ostatnią w Opolu zmierzy się córka tragicznie zmarłej w katastrofie samolotu w 1980 r. Anny Jantar - Natalia Kukulska. W rozmowie z Party wokalistka podkreśliła, że jej zdaniem to jeden z najpiękniejszych tekstów autorstwa Bogdana Olewicza.

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Michał Boroń
Michał Boroń

"Wyjątkowo zaśpiewam ten utwór, choć bardzo rzadko, okazjonalnie śpiewam piosenki mojej mamy. Bogdan bardzo mnie namawiał, także robię to dla niego, ale i dla siebie, bo ten utwór jest niezwykle przejmujący" - ujawniła.

"Dla mnie to będzie duże przeżycie. Zdecydowałam, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy. Długo tego nie robiłam, były wyjątki, teraz były jakieś okazje. Myślę, że to będzie dla mnie takie znaczące" - dodała Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska i jej okrągłe jubileusze

W tym roku wypadają okrągłe jubileusze wokalistki - 30-lecie pierwszej, dorosłej płyty "Światło", 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł jesiennej trasy - "Czy ona jest taka jak ja?" także nie jest przypadkowy - to symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi.

Przedsmakiem koncertów jest odświeżenie niewykonywanego od 30 lat utworu "Dłoń" - czyli singla z wspomnianej płyty "Światło".

Natalia Kukulska - szczegóły trasy koncertowej "Czy ona jest taka jak ja":

27.09 - Katowice, NOSPR
04.10 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza
31.10 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall
06.11 - Gdańsk, Stary Maneż
14.11 - Poznań, Sala Ziemi
30.11 - Kraków, ICE
14.12 - Warszawa, Teatr Muzyczny Roma
28.12 - Wrocław, NFM.

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