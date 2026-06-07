Lady Pank na Festiwalu w Opolu zagra ponad godzinny recital, a jubileuszowy koncert poprowadzi Piotr Stelmach z Radia 357.

Nie zabraknie tak znanych przebojów, jak m.in. "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Zostawcie Titanica", czy "Zawsze tam, gdzie Ty". Na scenie pojawią się liderzy: gitarzysta Jan Borysewicz i wokalista Janusz Panasewicz oraz towarzyszący im od 1994 r. basista Krzysztof Kieliszkiewicz i perkusista Kuba Jabłoński.

Lady Pank: Ikona polskiego rocka świętuje 45-lecie

Przez 45 lat istnienia zespół wylansował wiele nieśmiertelnych przebojów, ale kultowy status przyniósł debiutancki album zatytułowany po prostu "Lady Pank". Wydaną 20 czerwca 1983 r. płytą grupa zapisała się na stałe w historii polskiego rocka.

To jedyne wydawnictwo, z którego aż sześć piosenek dotarło do pierwszego miejsca prestiżowej Listy Przebojów Programu Trzeciego. W sumie płyta rozeszła się w ponad milionowym nakładzie, a w głębokim PRL-u do sklepów ustawiały się gigantyczne kolejki.

Album "Lady Pank" przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Zamki na piasku", "Vademecum skauta" czy "Fabryka małp". W 2018 r. pojawiła się nagrana przez Lady Pank z gościnnym udziałem gwiazd polskiej sceny nowa wersja debiutu pod tytułem "LP1". W formie bonusów trafiły tam trzy piosenki, które pierwotnie zostały nagrane i wylansowane jeszcze przed ukazaniem się "Lady Pank" - mowa o utworach "Tańcz głupia tańcz", "Mała Lady Punk" i "Minus 10 w Rio".

Lady Pank wsparli Katarzyna Nosowska, Kasia Kowalska, Lech Janerka, Grzegorz Markowski, Artur Rojek, Maciej Maleńczuk, Tomasz Organek, Krzysztof Zalewski, Piotr Rogucki i akordeonista Marcin Wyrostek.

"Młodzież dzisiaj słucha zupełnie innych utworów i innej muzyki. Mam tego świadomość, tym bardziej, że tworzę piosenki również dla wielu artystów z młodszych pokoleń i widzę czego oni oczekują i czego oczekują ich odbiorcy. Przypomnienie naszej pierwszej płyty, którą debiutowaliśmy 35 lat temu, z ludźmi, którzy na niej występują, a są o wiele młodsi od nas i trafiają do dużo młodszych słuchaczy, może sprawić, że wielu młodych sięgnie po tę płytę i będzie miało obraz tego, co Lady Pank sobą reprezentuje" - opowiadał w 2018 r. Jan Borysewicz, który założył zespół razem z tekściarzem Andrzejem Mogielnickim po ich głośnym rozstaniu z Budką Suflera.

"Mniej niż zero" - symbol beznadziei PRL-u

"Mniej niż zero" stał się jednym z symboli beznadziei panującej szczególnie wśród młodych ludzi na początku lat 80., gdy wciąż obowiązywał w Polsce stan wojenny. Do tego stopnia, że piosenką zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa. Ówczesny Departament II MSW analizował, czy nie jest to protest song po śmiertelnym pobiciu studenta Grzegorza Przemyka. Ostatecznie ustalono, że utwór powstał na miesiąc przed tragicznym zdarzeniem. Sam Mogielnicki po latach opowiadał, że był obserwowany przez SB.

Tymczasem okazało się, że zespół przetrwał liczne burze i obecnie świętuje swoje 45-lecie. W listopadzie 2025 r. ukazała się premierowa płyta "LP45" (nominacja do Fryderyków), a pod koniec maja grupa odebrała Złotego Fryderyka za całokształt dorobku.

Dodajmy, że w drugiej połowie tego roku ma pojawić się film "Ten obcy" (Netflix), inspirowany życiem Jana Borysewicza. Gitarzysta doczekał się też festiwalu swojego imienia, który odbędzie się 25 lipca w ramach otwarcia plenerowej sceny Stratocastle przy Zamku Ćmielów (woj. świętokrzyskie) - największego w Europie Muzeów Gitary.

Rafał Brzozowski w Polsacie oddał hołd ukochanej mamie. "Lubię przyjechać na herbatę, porozmawiać i wesprzeć mamę" INTERIA.PL