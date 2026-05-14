Jubileusze i wielkie hity podczas festiwalu w Opolu. Lista gwiazd rośnie

Szczególne emocje tradycyjnie wzbudza koncert "SuperJedynki". To właśnie tam publiczność usłyszy największe radiowe przeboje i zobaczy artystów, którzy od lat przyciągają tłumy fanów przed telewizory oraz do opolskiego amfiteatru. Tegoroczny skład już teraz wygląda imponująco.

Na scenie pojawią się między innymi Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek oraz Majka Jeżowska. Organizatorzy podkreślają jednak, że to wciąż nie koniec ogłoszeń i kolejne nazwiska mają zostać ujawnione w najbliższym czasie.

Opole ponownie połączy kilka pokoleń

Koncert "SuperJedynki" od lat pozostaje jednym z najbardziej widowiskowych punktów festiwalu. To właśnie wtedy scena wypełnia się artystami reprezentującymi zupełnie różne muzyczne światy. Obok popowych przebojów pojawiają się rockowe klasyki, a publiczność od lat pokazuje, że w Opolu równie mocno wybrzmiewają nowe hity, jak i utwory obecne w świadomości słuchaczy od dekad.

Tegoroczna edycja ma być utrzymana w podobnym duchu. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen znanych piosenek, wspólnego śpiewania i koncertowych niespodzianek. Opolski amfiteatr ponownie stanie się miejscem spotkania różnych muzycznych pokoleń.

Jubileusz Ani Wyszkoni podczas Debiutów

Ważnym elementem festiwalu będą także koncerty konkursowe. W czwartek, po prezentacjach uczestników "Debiutów", na scenie pojawi się Ania Wyszkoni. Artystka przygotowuje specjalny recital związany z jubileuszem 30-lecia swojej działalności scenicznej. Jej występ ma być jednym z najbardziej sentymentalnych momentów tegorocznego festiwalu.

Justyna Steczkowska wróci do "Dziewczyny Szamana"

Równie wyjątkowo zapowiada się piątkowy koncert "Premier". Tego wieczoru jubileusz świętować będzie Justyna Steczkowska, która wraz z publicznością uczci 30-lecie albumu "Dziewczyna Szamana".

Płyta wydana w połowie lat 90. uchodzi dziś za jeden z najważniejszych albumów w historii polskiego popu alternatywnego. To właśnie dzięki niej Steczkowska umocniła swój wizerunek jednej z najbardziej charakterystycznych i nieoczywistych artystek w kraju. Utwory z tego wydawnictwa do dziś pozostają ważną częścią jej koncertowego repertuaru.

Opole pozostaje symbolem polskiej piosenki

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od ponad sześciu dekad uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. To właśnie tam debiutowało wielu późniejszych gigantów rodzimej sceny, a festiwal wielokrotnie stawał się miejscem premier utworów, które z czasem zyskały status ponadczasowych przebojów.

Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach 4-7 czerwca. Sprzedaż biletów już trwa.

