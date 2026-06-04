63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbywa się w dniach 4-7 czerwca. Całe wydarzenie otworzył koncert Debiutów i recitalem Ani Wyszkoni. Kolejny koncert to Superjedynki, podczas którego na scenie pojawią się Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski.

Drugi dzień festiwalu to Premiery oraz druga odsłona projektu "Hip Hop. Jedno Podwórko 2". W sobotę z kolei widzowie zobaczą koncert "Autobiografia" poświęcony twórczości Bogdana Olewicza. Sobotni wieczór zakończy Kabareton i 26-lecie Neonówki.

Niedziela w Opolu rozpocznie się od koncertu z okazji 45-lecia Lady Pank, a później usłyszymy plejadę gwiazd w twórczości Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer.

Festiwal w Opolu. Debiutanci na scenie

Podczas koncertu Debiuty na scenie zaprezentowali się Martyna Baranowska ("Serce"), Jacko Brango ("Inaczej nie umiem"), Sara Girgis ("Mięknę"), Michał Grobelny ("Notka"), Ola Kędra ("Bój się Boga, dziewczyno"), Karolina Charko ("Hamak"), Julia Wasielewska ("Chciałabym ci powiedzieć"), Maja Oleśków ("Jeszcze raz"), Małgorzata Boć ("Koniec z planem") i zespół 21 Gram ("Może tak miało być"). Wydarzenie prowadzili Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski oraz Artur Orzech.

Przed ogłoszeniem wyników widzowie mogli posłuchać jeszcze koncertu Ani Wyszkoni, podsumowującego jej 30 lat kariery. Gościnnie wystąpili z nią Kuba Badach i Wojciech Łuszczykiewicz. Zwłaszcza pojawienie się tego drugiego, dawno niewidzianego wokalisty wywołało niemałe emocje.

Wojciech Łuszczykiewicz Mieszko Piętka AKPA

Przypomnijmy, że w koncercie Debiuty przyznawane są dwie nagrody - nagrody jury im. Anny Jantar, tzw. "Karolinka", oraz nagroda publiczności.

Kto wygrał Debiuty w Opolu?

Nagrodę im. Anny Jantar przyznawaną przez jury dostała Karolina Charko. Trzecie miejsce według głosowania jury zajęli 21 Gram i Marta Baranowska. Drugie przypadło Mai Oleśków.

Z kolei statuetkę za głosy widzów zdobyła Maja Oleśków.

Ralph Kaminski na festiwalu w Opolu. To prawdziwe święto polskiej muzyki INTERIA MUZYKA INTERIA.PL



