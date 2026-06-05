63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął się 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Pierwszym koncertem były Debiuty. Na scenie o nagrody walczyli Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć i zespół 21 Gram.

Ostatecznie nagrodę jury, tzw. "Karolinkę", otrzymała Karolina Charko, a statuetka od publiczności powędrowała do Mai Oleśków. W trakcie tego koncertu publiczność bawiła się również podczas recitalu Ani Wyszkoni, podsumowującego 30 lat artystki na scenie.

Festiwal w Opolu. Co działo się na Superjedynkach?

Koncert Superjedynek poprowadzili Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś.

Występy rozpoczął zespół Afromental, wykonując "Story of my life" i "Rock & Rollin' Love". "Kłaniamy się z pięciu serduch" - mówił Tomson. Następnie - Renata Przemyk. Wokalistka zaśpiewała "Zero", "Babę zesłał Bóg" oraz "Kochana".

Zespół Kombii z Grzegorzem Skawińskim na czele zagrał "Nasze Randez Vouz" oraz "Black and White". "Jest to dla nas szczególna okazja, bo z kolegą Waldkiem 50 lat gramy razem. Chciałem ci podziękować za te wszystkie lata. Nawet się nigdy za bardzo nie pokłóciliśmy" - śmiał się ze sceny Skawiński. Później podziękował innym muzykom, z którymi współpracował, w tym Sławomirowi Łosowskiemu i Agnieszce Chylińskiej. Można przypuszczać, że był to gest w stronę zakończenia wieloletniego konfliktu o twórczość.

Dawid Kwiatkowski zaproponował widzom "Proste", "Proszę tańcz" i "Pali się niebo". Później na scenie pojawił się zespół Luxtorpeda z utworami "Hymn" i "Lubię się". Natalia Kukulska zaprezentowała m.in. utwory "Pani Perfect", "Decymy" i "Im więcej ciebie tym mniej". Po niej na scenę wyszedł Ralph Kaminski i zaśpiewał publiczności "Górę", "Nie bój się na zapas" oraz "Bal u Rafała".

Zespół Nocny Kochanek przypomniał "Konia na białym rycerzu" i "Zdrajców metalu". "Zagramy kawałek, przez który odmówiono nam kiedyś występu w pewnym domu kultury. Okazuje się, że Telewizja Polska jest bardziej odważna" - mówił ze sceny wokalista Krzysztof Sokołowski, zapowiadając drugą piosenkę z wymienionych.

Majka Jeżowska wystąpiła z utworami znanymi pokoleniom Polaków - "Najpiękniejsza w klasie", "Marzenia się spełniają" oraz oczywiście "A ja wolę moją mamę". Koncert zakończył zespół Dżem, ponadczasowy "Wehikuł czasu" oraz nowy singel "Dusza".

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