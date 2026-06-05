Karolina Charko i Piotr Lato poznali się w 2011 r. w "The Voice of Poland". Wokalistka w drużynie Ani Dąbrowskiej dotarła do półfinałów. Z kolei Piotr Lato - cieszący się sporą rozpoznawalnością za sprawą udział w programie "Big Brother" - nie przeszedł przesłuchań castingowych.

Po latach odnowili swoją znajomość, współpracując na płaszczyźnie muzycznej. Ostatecznie okazało się, że łączy ich coś więcej, a relacja najpierw przerodziła się w związek, a obecnie Karolina i Piotr są narzeczonymi.

"Robimy razem muzykę, żyjemy razem, jesteśmy narzeczeństwem" - opowiadali razem w "Dzień dobry TVN".

Karolina Charko i Piotr Lato triumfują na Festiwalu w Opolu

Wokalistka, mająca na koncie wydany w 2025 r. album "Obrazki z letargu", zakwalifikowała się do konkursu Debiuty z piosenką "Hamak". Z tym utworem pojawiła się na scenie w Opolu, a towarzyszyli jej m.in. wspomniany Piotr Lato (ukulele), Damian Pietrasik (fortepian) i orkiestra festiwalowa.

"Opolski Festiwal i koncert Debiuty to z pewnością marzenie każdego wokalisty w tym kraju. Jestem przeszczęśliwa, mogąc tu być, uczestniczyć w przygotowaniach, próbach, chłonąc całą atmosferę i mimo ogromu spraw oraz stresu, kończąc próby o północy, patrząc na tę przepiękną scenografię, światła, wizualizacje, moją kreację w nocnej aurze, nie mogłam nie wspomnieć momentu, w którym dowiedziałam się, że dostałam się do grona finalistów - biegłam przez korytarze poznańskiego Centrum Kultury Zamek, płakałam i śmiałam się jednocześnie" - opowiadała jeszcze przed występem w Opolu Karolina Charko.

Kreacja festiwalowa, w której wystąpiła wokalistka na scenie, nawiązuje do rękodzieła tworzonego przez artystkę (makramy, gobeliny i makatki). Swoim charakterem miała oddawać relaksujący klimat fal oceanu i chmur na błękitnym niebie. Podobny wydźwięk ma piosenka "Hamak", która przyniosła jej prestiżową Karolinkę, czyli nagrodę jury im. Anny Jantar.

Karolina Charko: Codzienność mnie czasem przerasta

"Nie wiem, jak niektórzy odnajdują się w tym bezlitosnym wyścigu. Nie mam pojęcia, jak żonglują zadaniami, znajdując czas dla siebie, koncentrację na swoim wnętrzu, na ciszy, na spokoju. Ja tego nie potrafię. Codzienność mnie czasem przerasta i przebodźcowuje. Emocjonalnie odchorowuję najmniejsze rzeczy, niepowodzenia, ale i sukcesy. Nieliczne chwile oddechu tylko przypominają o tym, że niebawem ciąg dalszy. Piosenka 'Hamak' to chyba moje wołanie o zrozumienie, mój cichutki krzyk protestu przeciw takiej cywilizacji - sfokusowanej na wyniki, tempo, bycie pierwszym, najlepszym. Wierzę głęboko, że można inaczej" - podkreśla Karolina Charko.

Nagrodę publiczności podczas Debiutów zdobyła Maja Oleśków za piosenkę "Jeszcze raz". W konkursie udział wzięli także Martyna Baranowska ("Serce"), Jacko Brango ("Inaczej nie umiem"), Sara Girgis ("Mięknę"), Michał Grobelny ("Notka"), Ola Kędra ("Bój się Boga, dziewczyno"), Julia Wasielewska ("Chciałabym ci powiedzieć"), Małgorzata Boć ("Koniec z planem") i zespół 21 Gram ("Może tak miało być"). Wydarzenie prowadzili Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski oraz Artur Orzech.

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