Drugi dzień Festiwalu w Opolu rozpoczął koncert Premiery, który poprowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. W konkursie triumfował Sargis z piosenką "Ziemia". Przed ogłoszeniem wyników odbył się recital Justyny Steczkowskiej w związku z jej jubileuszem 30-lecia działalności artystycznej.

Festiwal w Opolu. "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Drugą częścią piątkowego wieczoru był koncert "Hip Hop. Jedno podwórko 2". Jego pierwsza odsłona, z 2025 r., zbudowała narrację wokół korzeni i tożsamości trzech pokoleń polskiej sceny rapowej.

Kierownikiem artystycznym projektu jest Vienio, a koncert poprowadził Tomasz Kleyff CNE. Za gramofonem stanął DJ Eprom, a muzyczną oprawę zapewnili Torres Brothers & Father.

Na scenie w Opolu pojawili się przedstawiciele różnych pokoleń i różnych środowisk. "Niech łączy nas muzyka" - podkreślali wielokrotnie raperzy.

Kolejno wystąpili Vienio x Kosi ("Inspiracje"), DonGuralesko ("Giovanni Dziadzia", "El Polako"), Fukaj x Zalia ("Wszystko znika przy tobie"), Łona x Konieczny x Krupa ("Kolęda"), Sarius ("Wiking"), Numer Raz i Natalia Kukulska ("Szczęście"), Ryfa Ri i Elo Polo Girls ("Gross Pol"), Eldo ("Nie pytaj o nią"), Grammatik ("Friko"), OG Kamka ("Wiesz?"), Molesta Ewenement ("Ja wiedziałem, że tak będzie", "Powrót") oraz O.S.T.R. ("1 na 100"), który na scenę zaprosił "starszą siostrę" - Katarzynę Nosowską ("Jutro jest dziś").

"Tu jest hip hop" - mówił Vienio, który razem z grupą Molesta Ewenement świętuje 30-lecie na scenie.

Na zakończenie na scenie pojawili się wszyscy wykonawcy. "Do zobaczenia za rok" - podsumował CNE.

Alicja Szemplińska w Polsacie sięgnęła po utwór Violetty Villas. "Ma dla mnie sentymentalne znaczenie" INTERIA.PL