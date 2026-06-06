Widowisko "Autobiografia" było poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin przypadających 28 czerwca.

To właśnie utwory z jego tekstami - w nowych i oryginalnych aranżacjach - na Festiwalu w Opolu zaprezentowały największe gwiazdy polskiej sceny.

Bogdan Olewicz został owacyjnie przyjęty na Festiwalu w Opolu AKPA AKPA

Festiwal w Opolu: "Autobiografia" z przebojami Bogdana Olewicza

"Obchodzimy jego święto z 3-tygodniowym wyprzedzeniem" - powiedział Marek Niedźwiecki, dodając żartem, że nie udało się przesunąć terminu Festiwalu w Opolu. To właśnie on prowadził koncert w parze ze swoją koleżanką z Radia 357, Olą Budką.

Gwiazdy wspierał dyrygent Zygmunt Kukla i jego orkiestra Kukla Band.

Kolejno wystąpili Krystyna Prońko ("Jesteś lekiem na całe zło"), Kamil Bednarek ("Wielka miłość nie wybiera" Seweryna Krajewskiego), Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów ("Ratujmy co się da" Budki Suflera), Alicja i Mietek Szcześniak ("Moje jedyne marzenie" Anny Jantar), Halina Mlynkova ("Julia i ja" Zdzisławy Sośnickiej), Olga Szomańska, Michał Lech i Echomotion ("Żegnaj lato na rok"), Urszula ("Rysa na szkle"), Janusz Radek ("A kto się kocha w tobie" Zdzisławy Sośnickiej), Doda z męskim chórkiem Echomotion i gitarowym wsparciem Jacka Królika z Zespołu Mistrzów ("Na na" Lady Pank), Universe i Echomotion ("Ty masz to czego nie mam ja" i "Głupia żaba"), Golden Life ("Ty i ja"), Kuba Badach ("Jeszcze nie czas" Seweryna Krajewskiego), Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem przy fortepianie ("Pamiętam ciebie z tamtych lat" Krzysztofa Krawczyka), Andrzej Rybiński i Halina Mlynkova ("Czas relaksu") oraz Natalia Kukulska ("Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar).

Alicja Majewska podczas koncertu "Autobiografia" na Festiwalu w Opolu AKPA AKPA

Ta ostatnia wokalistka podkreśliła jeszcze przed występem, że zrobiła to specjalnie dla Bogdana Olewicza.

"Dla mnie to będzie duże przeżycie. Zdecydowałam, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy. Długo tego nie robiłam, były wyjątki, teraz były jakieś okazje. Myślę, że to będzie dla mnie takie znaczące" - powiedziała Natalia Kukulska.

Przejmująco wypadł też duet Macieja Balcara i Mietka Szcześniaka w balladzie "Niepokonani" grupy Perfect z fragmentem "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym".

Końcówka koncertu to ponownie Krystyna Prońko wspierana przez jazzowego pianistę Przemysława Raminiaka ("Modlitwa o miłość prawdziwą"), Olga Szomańska, Janusz Radek i gitarzysta Dariusz Kozakiewicz ("Kołysanka dla nieznajomej" Perfectu), Perfect i Łukasz Drapała oraz Natalia Kukulska ("Niewiele ci mogę dać" Perfectu).

Pozdrowienia dla Zbigniewa Hołdysa i Grzegorza Markowskiego

"Pozdrawiamy Zbyszka Hołdysa" - Natalia Kukulska przypomniała pierwszego lidera Perfectu. "I Grzegorza Markowskiego" - dodał Łukasz Drapała, wspominając najsłynniejszego wokalistę grupy.

W "Idź precz" swoje rockowe oblicze pokazała Natalia Sikora, którą na gitarze wsparł Dariusz Kozakiewicz. Finał koncertu nie mógł być inny. "A teraz proszę państwa, do hymnu" - zapowiedział Łukasz Drapała tytułową piosenkę "Autobiografia".

Razem z nim wokalne trio stworzyli Maciej Balcar i Kuba Badach, a całość została nagrodzona owacjami na stojąco. "Jeszcze jeden" - skandowała publiczność w amfiteatrze.

Maciej Balcar, Łukasz Drapała i Kuba Badach AKPA AKPA

Na zakończenie na scenie pojawił się bohater wieczoru - Bogdan Olewicz. Publiczność spontanicznie zaśpiewała fragment refrenu "Nie płacz Ewka": "Żegnam was, już wiem/Nie załatwię wszystkich pilnych spraw/Idę sam właśnie tam/Żegnam was, nie spotkamy się".

"Bardzo bardzo dziękuję, to był wieczór moich marzeń. Jestem szczęściarzem podwójnym, potrójnym, że doczekałem takiego koncertu. Daliście mi odczuć, że u wielu osób te piosenki znalazły kąt w pamięci, w sercu" - powiedział wyraźnie wzruszony Bogdan Olewicz, który otrzymał specjalną statuetkę.

Całość zakończył wspomniany hit "Nie płacz Ewka" w wykonaniu grupy Perfect & Łukasz Drapała.

Trzeci dzień Festiwalu w Opolu zakończy Kabareton. Głównym bohaterem wieczoru będzie jubileusz 26-lecia kabaretu Neo-Nówka.

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