Drugi dzień Festiwalu w Opolu rozpoczął koncert Premiery, który poprowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Jako pierwsze pojawiły się zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Katarzyna Żak - laureatka Nagrody im. Karola Musioła (przyznanej przez publiczność) z piosenką "Bo jeśli miłość ma kres" oraz Anna Iwanek - laureatka nagrody jury ("Nie dla nas").

Do tegorocznego konkursu zakwalifikowano 10 wykonawców. Swoją nagrodę przyznało jury w składzie: Grzegorz Urban, Piotr Metz, Halina Mlynkova, Jarosław Wasik i Marek Sierocki (przewodniczący). Z kolei telewidzowie oddawali swoje głosy za pośrednictwem SMS.

Festiwal w Opolu: Justyna Steczkowska pofrunęła, a publiczność zamarła

W trakcie liczenia głosów telewidzów i obrad jury, na imprezę zabrała publiczność Justyna Steczkowska. Wokalistka w Opolu zaprezentowała wiązankę swoich przebojów z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej.

Reprezentantka Polski na Eurowizji 1995 i 2025 rozpoczęła od medleyu z czasów współpracy z Grzegorzem Ciechowskim, z którym pracowała nad debiutancką płytą "Dziewczyna szamana" (1996) i kolejnym albumem "Naga" (1997). Z tego okresu pochodzą piosenki "Dziewczyna szamana", "Za karę", "Oko za oko" i "Stu policjantów".

Fruwająca nad sceną w Opolu Justyna Steczkowska AKPA AKPA

Kolejne etapy kariery przypomniała piosenkami "Witch-er Tarohoro", "Ty lustrem świata" i "Każda fala znajdzie brzeg" oraz "Nieznany raj", "Poznam siebie" i "Domek z kart", a na koniec zaśpiewała ubiegłoroczny eurowizyjny przebój - "Gaja".

"53 lata i człowiek się trochę szybciej męczy" - nie kryła podczas jednej z przerw Justyna Steczkowska, która postawiła na efektowny show pełen wokalnych i tanecznych popisów, łącznie z fruwaniem nad sceną.

Z okazji hucznie oklaskiwanego jubileuszu dyrygent Zygmunt Kukla wręczył wokalistce specjalną nagrodę Telewizji Polskiej. "Z całego serca dziękuję" - nie kryła wzruszenia Steczkowska.

Festiwal w Opolu: Sargis triumfuje siedem lat po Debiutach

Nagrody Stowarzyszenia ZAiKS dla autorów zdobyli Vix.N (za tekst) i Krzysztof Iwaneczko (za muzykę). Z kolei jury zdecydowało, że ich statuetka (oraz 35 tys. zł) powędruje do Sargisa, który triumfuje w Opolu siedem lat po zwycięstwie w Debiutach. Okazało się, że to był wieczór wokalisty, który jako małe dziecko razem ze swoją rodziną przyjechał do Polski z dalekiej Armenii. Sargis odebrał również słynną Karolinkę, czyli Nagrodę im. Karola Musioła przyznawaną przez publiczność.

"Wow, drodzy, bardzo dziękuję. Naprawdę spełnia się moje marzenie. (...) Nie wierzę w co się dzieje" - powiedział triumfujący Sargis, któremu na koniec aż łamał się głos.

Dodajmy, że już 19 czerwca premierę będzie miał jego debiutancki album, z którego pochodzi opolski przebój "Ziemia".

Piątkowy wieczór w Opolu zakończy koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko 2". Jego pierwsza odsłona, z 2025 r., zbudowała narrację wokół korzeni i tożsamości trzech pokoleń polskiej sceny rapowej. Tym razem wystąpią m.in. Vienio X Kosi, DonGuralesko, Fukaj X Zalia, Łona, Sarius, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement i Numer Raz. Kierownikiem artystycznym projektu jest Vienio, a koncert poprowadzi Tomasz Kleyff CNE.

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