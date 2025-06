Drugiego dnia festiwalu publiczność bawiła się w rytm piosenek premierowych. Swoje nowe utwory zaprezentowali artyści tacy jak Dominik Dudek, Pectus, Patrycja Markowska czy Paulla. Nagrodę główną otrzymała Anna Iwanek - zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice of Poland". Nagroda publiczności trafiła z kolei do Katarzyny Żak.