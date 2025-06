Od 12 do 15 czerwca w Opolu trwa 62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Miasto na cztery dni zamienia się w stolicę muzyki i dobrej zabawy. Amfiteatr Tysiąclecia rozbrzmiewa dźwiękami największych przebojów tego roku, a także premier i hitów sprzed lat.

Co działo się pierwszego, drugiego i trzeciego dnia festiwalu w Opolu?

Pierwszego dnia imprezy odbył się koncert "Debiuty", w którym początkujący polscy artyści zaprezentowali swoje autorskie kompozycje. Nagrodzeni zostali Daniel Godson oraz Stanisław Kukulski. Chwilę później atmosfera w amfiteatrze całkowicie się zmieniła. Widzowie mieli okazję obejrzeć koncert "Hip-hop. Jedno podwórko", podczas którego zaprezentowali się m.in. Paktofonika, O.S.T.R., GrubSon czy Kukon.

Drugiego dnia festiwalu publiczność bawiła się w rytm piosenek premierowych. Swoje nowe utwory zaprezentowali artyści tacy jak Dominik Dudek, Pectus, Patrycja Markowska czy Paulla. Nagrodę główną otrzymała Anna Iwanek - zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice of Poland". Nagroda publiczności trafiła z kolei do Katarzyny Żak.

Trzeci dzień festiwalu upłynął pod znakiem imprezowych hitów i dobrej zabawy. Najpierw na scenie zaprezentowano koncert "Zróbmy więc prywatkę...", podczas którego publiczność doświadczyła sentymentalnej podróży w czasie do lat 80. Największe przeboje z dawnych lat zaśpiewali m.in. Izabela Trojanowska, Budka Suflera, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni czy Andrzej Rybiński. Później w opolskim amfiteatrze odbył się Kabaretonem "KabareTYM" - wielki hołd dla Stanisława Tyma.

Ostatni dzień festiwalu w Opolu. Co dzieje się obecnie na scenie?

Niedzielny, ostatni wieczór tegorocznego festiwalu w Opolu rozpoczął się o godzinie 19:45, od wyjątkowego koncertu "Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny". Organizatorzy zapowiadali, że dzień ten utrzymany będzie w iście kameralnej i refleksyjnej atmosferze, w której najważniejszą rolę odegra słowo.

Jacek Cygan to ceniony autor tekstów i niekwestionowana legenda polskiej sceny. Od lat 70. nawiązuje współprace z największymi gwiazdami muzyki i tworzy dla nich teksty, które następnie stają się wielkimi hitami. Miał okazję pisać m.in. dla Edyty Górniak, Jerzego Połomskiego, Ryszarda Rynkowskiego, Urszuli czy Edyty Gepert.

Koncert z okazji urodzin słynnego tekściarza rozpoczął się od wyrecytowania słów piosenki "Łatwopalni" przez znanego aktora, Andrzeja Seweryna. Po chwili na scenie dołączył do niego sam Jacek Cygan, a poruszający utwór został dokończony w duecie.

Po występie solenizant zabrał głos i zaprosił widzów na swój wyjątkowy koncert. "Kochani, po co to jest? Po to, że chciałem dzisiaj podziękować moim piosenkom" - ogłosił Jacek Cygan. "Chciałem podziękować kompozytorom, wokalistom, aranżerom, producentom. Ci ludzie powierzyli mi kawałek swojego życia, a ja do tego napisałem tekst" - kontynuował.

Autor tekstów wspomniał 1978 r. - wtedy pierwszy raz miał okazję stanąć na prestiżowej scenie w Opolu. Następnie puszczono fragment nagrania, na którym publiczność miała okazję zobaczyć młodego Jacka Cygana. Lata temu zapowiadał on występ z piosenką "Za szybą" w amfiteatrze. Historia zatoczyła koło - na scenie pojawiła się Grażyna Łobaszewska i wykonała wspomniany utwór.

Po spektakularnym wykonie Jacek Cygan podziękował wokalistce, za to, że "była pierwszą artystką zawodową, która się do niego zgłosiła", gdy był jeszcze na początku swojej muzycznej drogi. Następnie do Łobaszewskiej na scenie dołączył Stanisław Soyka i duet wykonał wspólnie "Czas nas uczy pogody".

Następna na scenie pojawiła się Anna Jurksztowicz, która zaśpiewała utwór "Diamentowy kolczyk". To nim podbiła serca opolskiej publiczności w 1985 r. Teraz widownia ponownie tłumnie kołysała się w rytm melodyjnego numeru. Następnie orkiestra płynnie przeszła do piosenki "Stan pogody".

40 lat temu Mietek Szcześniak zadebiutował na scenie w Opolu. Obawiał się, czy publiczność dobrze go przyjmie

Po zakończonym wykonie Jacek Cygan jeszcze raz powrócił wspomnieniami do 1985 r. - wówczas na opolskiej scenie z jego piosenką zadebiutował Mietek Szcześniak. Artysta miał zaledwie 18 lat i wystąpił z niezwykle trudnym utworem "Przyszli o zmroku". Solenizant przyznał przed widownią, że Szcześniak bał się wówczas przyjęcia, lecz okazało się, że zupełnie niepotrzebnie - publiczność prosiła go o bis! Dziś ponownie zaprezentował w amfiteatrze wymagającą kompozycję, a ludzie nagrodzili go gromkimi brawami.

Co czeka nas w dalszej części wieczoru? Festiwal w Opolu zamknie koncert "Małe tęsknoty"

Na zakończenie 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej zaprezentowany zostanie koncert "Małe tęsknoty", poświęcony pamięci i twórczości Wojciecha Trzcińskiego. Był on wybitnym kompozytorem, aranżerem i producentem muzycznym, którego utwory do dziś zna i śpiewa cała Polska.

Paweł Stasiak (Papa D) o opolskiej publiczności. Trwa 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Bartłomiej Warowny INTERIA.PL