Festiwal w Opolu 2025: "Debiuty" i "Hip-hop. Jedno podwórko" [RELACJA NA ŻYWO]

Tegoroczna edycja - trwająca od 12 do 15 czerwca - zapowiada się wyjątkowo, łącząc tradycję z nowoczesnością. Pierwszy dzień poświęcony jest młodym debiutantom oraz powrotowi hip-hopu do opolskiej publiczności w formie specjalnego koncertu "Hip-hop. Jedno podwórko", który jest pierwszym tego typu wydarzeniem w historii festiwalu.

To tradycyjnie jeden z najważniejszych momentów festiwalu - dla młodych artystów ogromna szansa, by zaistnieć na dużej scenie, dla publiczności - okazja, by odkryć przyszłe gwiazdy.

Z ponad 210 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski Rada Artystyczna wybrała 20 uczestników do przesłuchań na żywo. Spośród nich jury wyłoniło siedmiu finalistów, a trójka pozostałych to laureaci specjalnych konkursów muzycznych.

Julia Tkacz - "To, co teraz" (laureatka wiosennej edycji "Szansy na sukces. Opole 2025")

"Hip-hop. Jedno podwórko" to nie tylko koncert, to manifest wspólnoty i ciągłości kultury rapowej. Od pionierów gatunku po młodych twórców redefiniujących jego brzmienie - ten koncert ma zjednoczyć pokolenia.

Wydarzenie otworzył Kuba Badach w towarzystwie Miuosha - aranżacją "Kiedy byłem małem chłopcem" zespołu Breakout . Następnie pojawili się prowadzący: Bovska, Tribbs i Zalia zapowiadając dalszy recital piosenek legendarnej formacji. Następna piosenka to "Poszłabym za Tobą" w wykonaniu Natalii Przybysz i Stanisława Słowińskiego. Kolejne gwiazdy na scenie to Kasia Kowalska, Jonasz Stępień i Piotr Nalepa z utworem "Gdybyś kochał, hej".

Jako pierwszy wystąpił CIENIU, ze swoim wpadającym w ucho utworem "Ona". Widzowie mieli okazję usłyszeć go w programie "Must Be The Music". Następnie na scenie pojawiły się Siostry Kafar z autorskim utworem "Oj Biedna" trzymającym się w ludowej stylistyce. Daniel Godson zaśpiewał "Jest jak jest" w otoczeniu minimalnej scenografii. Kolejna na scenie pojawiła się Monika Kowalczyk z piosenką "Mam coś" - utwór inspirowany brzmieniami soulu i R&B. Po chwili przerwy, na scenę wyszła Daria Adamczewska - swoim mocnym głosem zaprezentowała utwór "Pamiętaj". Błażej Latos w otoczeniu deskorolek i rolkarzy, z gitarą w ręce, zaśpiewał utwór "Głośniej". Kolejny był Stasiek Kukulski - na pianie wykonał rzewną balladę o miłości "Dla Ciebie bym mógł". Zespół Soulish - tworzony prze Paulinę, Karolinę i Piotrka pokazali na scenie swój utwór "Kosmos". Pojawili się na scenie z grupą tancerzy. Widownia była pod wrażeniem ich dopracowanej scenografii. Kolejny na scenie stanął Maks Tachasiuk, ze swoim najnowszym utworem "Psy".