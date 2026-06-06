"Autobiografia" to najsłynniejszy utwór Perfectu i zarazem absolutny klasyk polskiego rocka. "Było nas trzech, w każdym z nas inna krew" - te słowa odnoszą się do trójki przyjaciół: gitarzysty i kompozytora Zbigniewa Hołdysa oraz dwóch tekściarzy: Andrzeja Mogielnickiego i Bogdana Olewicza.

To właśnie ten ostatni napisał słowa "Autobiografii". Zarys melodii powstał w barze Opera w hotelu Victoria, gdzie akurat przesiadywał pierwszy lider Perfectu. Nuty i akordy zapisywał na serwetkach.

"Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu trzy razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Bez poprawek, bez niczego, z przerwą między zwrotką i refrenem. Jakby kolega na wysokości powiedział: 'No masz, zasrańcu, w prezencie'" - mówił po latach Zbigniew Hołdys w "Gazecie Wyborczej".

Perfect i "Autobiografia". "Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał"

W tekście Bogdan Olewicz unieśmiertelnił aktorkę Polę Raksę, jedną z największych piękności czasów PRL-u, która na dużym ekranie zadebiutowała w "Szatanie z siódmej klasy".

"Poszliśmy na tego 'Szatana...' całą klasą do kina 'Praha', wtedy to była jeszcze klasa męska. To był koniec. Pół klasy od razu się zakochało. Za chwilę na bazarze Różyckiego pojawiły się lusterka z fotografią" - wspominał po latach autor, który w tekście umieścił pamiętny wers "za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał".

Początkowo "Autobiografię" miał śpiewać Zbigniew Hołdys. "Ale oddał ją w końcu mnie, twierdząc, że nie poradzi sobie z wokalem" - mówił Grzegorz Markowski, który był wokalistą Perfectu do 2021 r., gdy przeszedł na muzyczną emeryturę.

Rockowy hymn trafił na drugą płytę Perfectu - "UNU" (1982). Zespół miał już na koncie przebojowy debiut "Perfect" (1981) z takimi ponadczasowymi hitami, jak m.in. "Chcemy być sobą", "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać" i "Ale wkoło jest wesoło".

Za "UNU" odpowiadali: Zbigniew Hołdys (gitara, wokal), Grzegorz Markowski (wokal), Andrzej Nowicki (bas), Piotr Szkudelski (perkusja) i Andrzej Urny (gitara). Z tej piątki żyją już tylko dwaj liderzy: Hołdys i Markowski.

Ingerencja cenzury w "Autobiografii". Poszło o "wujka Józka"

Sukces "Autobiografia" zawdzięcza też emisji w radiowej Trójce, choć decydenci z Polskich Nagrań uważali, że ta piosenki jest zbyt smutna, żeby osiągnąć sukces. Wytwórnia nie była przekonana do utworu również ze względu na krytyczne podejście do ówczesnej władzy. Na skutek ingerencji cenzury zmieniono pierwotną wersję tekstu, w której pojawiła się fraza "wujek Józek zmarł", odnosząca się do śmierci Józefa Stalina, przywódcy "bratniego" ZSRR. Zamiast tego do tekstu ostatecznie trafiły słowa "wiatr odnowy wiał".

Bogdan Olewicz jest autorem słów do "Autobiografii" Perfectu Wojciech Olkuśnik East News

Mimo ogromnych sukcesów, Perfect rozwiązał działalność w 1983 roku. Grupa od czasu do czasu powracała na scenę, a w 1994 r. doszło do reaktywacji bez Zbigniewa Hołdysa - zespół wydał wtedy płytę "Jestem". Kolejnym istotnym etapem w działalności Perfectu było zakończenie działalności i przejście na emeryturę Grzegorza Markowskiego. Obecnie funkcjonują równolegle dwa zespoły nawiązujące do legendy polskiego rocka - Perfect & Łukasz Drapała (w składzie tacy byli muzycy Perfectu, jak gitarzyści Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski, basista Piotr Urbanek i perkusista Krzysztof Patocki, który zastępował w 2006 r. kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego) oraz Perfect Gold (z Ryszardem Sygitowiczem, gitarzystą Perfectu w latach 1979-1982 i 1993-1997).

Festiwal w Opolu: "Autobiografia" na 80. urodziny Bogdana Olewicza

Podczas trwającego obecnie Festiwalu w Opolu w sobotę zobaczymy m.in. widowisko "Autobiografia", które poświęcone będzie twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin przypadających 28 czerwca.

Przeboje Olewicza - w tym tytułową "Autobiografię" Perfectu - w nowych i oryginalnych aranżacjach zaśpiewają Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech i Echomotion. Koncert poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Miuosh: Jak ja się odezwę, to ta telewizja się sama robi Polsat Polsat