Tegoroczny, 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu został oficjalnie otwarty koncertem "Debiuty". Na scenie pojawiło się dziesięcioro wykonawców i zespołów, którzy walczyli o uznanie jury oraz publiczności.

Obok autorskich propozycji młodzi artyści wzięli udział także w części poświęconej klasyce polskiej piosenki. W ramach otwarcia festiwalu publiczność usłyszała covery legend rodzimej sceny. Wśród nich znalazła się "Tolerancja", jeden z najważniejszych utworów w dorobku Stanisława Soyki.

Klasyk Soyki w nowej odsłonie

"Tolerancja", znana także pod tytułem "Na miły Bóg", od lat funkcjonuje nie tylko jako przebój, lecz także jako utwór z wyraźnym społecznym przesłaniem. Z czasem stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli twórczości Soyki.

Tym większe były oczekiwania wobec opolskiego wykonania. Debiutanci stanęli razem na scenie, by oddać hołd artyście i przypomnieć piosenkę, która po śmierci Soyki nabrała dla wielu słuchaczy jeszcze bardziej poruszającego znaczenia. Efekt nie wszystkim jednak przypadł do gustu.

Nagranie z występu szybko pojawiło się na oficjalnym kanale TVP. To wystarczyło, by pod filmem rozpętała się dyskusja.

Widzowie nie kryli rozczarowania

Najczęściej powtarzał się zarzut, że wykonawcy nie udźwignęli ciężaru piosenki. Wielu komentujących zwracało uwagę na fałsze, przesadną interpretację i brak spójności całego występu.

"Są utwory, których nikt inny nie powinien śpiewać poza pierwotnym wykonawcą. I to jest między innymi ten utwór. Lepiej by było, żeby puścili na telebimie archiwalne wykonanie pana Sojki" - ocenił jeden z internautów.

Inni pisali jeszcze ostrzej. "No żeby aż tak zepsuć taki utwór, to trzeba być... tragedia", "Dramat. Żal oglądać Opole", "Jak można tak zepsuć piosenkę", "Straszne zniszczyć taką piosenkę z takim pięknym przesłaniem" - czytamy w komentarzach.

Część widzów nie miała wątpliwości, że problemem była sama interpretacja. "Kilkunastu artystów nie podołało? Jeden, jedyny Sojka" - napisała jedna z komentujących osób. Ktoś inny dodał: "Jak on to robił, że zasiadał za fortepianem i śpiewał tak przejmująco pięknie i prawdziwie, że człowiek miał ciarki? Tutaj cała scena i tylko Sławek to uniósł".

Sławek Uniatowski wyróżniony przez widzów

Wśród krytycznych opinii często pojawiało się jedno nazwisko. Wielu internautów uznało, że najlepiej z wymagającym materiałem poradził sobie Sławek Uniatowski.

"Jedynie Sławek Uniatowski zrobił to po mistrzowsku, reszta jakby nie znała dokładnie melodii utworu" - stwierdził jeden z komentujących. "Tylko Uniatowski, szkoda, że w towarzystwie" - dodała inna osoba. Pojawił się też krótki komentarz: "Uniatowski, ratuj".

Nie wszyscy jednak byli tak łaskawi. Część wpisów uderzała również w znanych wykonawców, którzy pojawili się podczas koncertu. Internauci wymieniali m.in. Natalię Przybysz, zarzucając jej przesadną manierę i nietrafioną interpretację. "Natalio Przybysz, nie śpiewaj albo rób to umiejętnie", "Przybysz - masakra", "Pani na końcu... tragedia. Jeśli chciała oddać hołd, to trzeba było zaśpiewać, a nie zawyć po swojemu" - pisali widzowie.

Opole znów podzieliło publiczność

Festiwal w Opolu od lat jest miejscem, w którym klasyka polskiej piosenki spotyka się z nowymi aranżacjami i młodymi wykonawcami. Takie zestawienie bywa ryzykowne, zwłaszcza gdy artyści mierzą się z utworami mającymi status niemal nienaruszalnych.

Tym razem emocje okazały się wyjątkowo silne. Dla jednych występ był próbą oddania hołdu zmarłemu artyście i przypomnienia przesłania jego piosenki. Dla innych stał się przykładem tego, że nie każdy klasyk dobrze znosi zbiorowe interpretacje i festiwalowy rozmach.





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