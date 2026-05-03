Anna Wyszkoni świętuje jubileusz w Opolu. "Pojawią się wyjątkowi goście"

Koncert Debiutów od lat uchodzi za jeden z fundamentów opolskiego festiwalu. To właśnie tam swoje pierwsze kroki stawiały nazwiska, które dziś dominują na polskiej scenie. W tym roku organizatorzy ponownie stawiają na połączenie młodości z doświadczeniem.

Obok początkujących wykonawców pojawi się imponujące grono artystów reprezentujących różne muzyczne światy. Na scenie zobaczymy Dodę, Natalię Przybysz, Annę Marię Jopek, Kamila Bednarka, Sławka Uniatowskiego oraz Natalię Szroeder. W programie znalazł się także występ Antka i Kuby Sojki, synów Stanisława Soyki, co stanowi wyraźne nawiązanie do muzycznych tradycji.

Nie zabraknie również ubiegłorocznych zwycięzców. Daniel Godson i Stasiek Kukulski wrócą do Opola, tym razem już w roli rozpoznawalnych laureatów. Organizatorzy zapowiadają też niespodzianki w postaci nieoczywistych duetów, które mogą okazać się jednymi z najmocniejszych momentów koncertu.

Anna Wyszkoni wraca na wyjątkową scenę

Tegoroczna edycja przyniesie również ważny moment w karierze Anny Wyszkoni. Artystka wystąpi podczas koncertu otwarcia, świętując trzy dekady obecności na scenie.

Jak podkreśla, wybór miejsca nie jest przypadkowy. "Mój jubileuszowy recital w Opolu ma dla mnie wymiar symboliczny. Wystąpię pierwszego dnia festiwalu. To dla mnie szczególna chwila, bo właśnie tutaj przeżywałam najważniejsze momenty mojej drogi artystycznej: nagrody, koncerty Premier, Superjedynki i kolejne rocznice" - mówi wokalistka w rozmowie z Plejadą.

Wyszkoni zapowiada przekrojowy koncert, w którym nie zabraknie jej największych przebojów. Towarzyszyć jej będą zaproszeni goście, a wspólne występy mają przynieść element zaskoczenia.

"To niesamowite, że jestem na scenie już od 30 lat i że mogę świętować ten jubileusz właśnie tutaj, na najważniejszej festiwalowej scenie w Polsce. Zaśpiewam swoje najbardziej znane utwory, pojawią się wyjątkowi goście, z którymi przygotowaliśmy niespodzianki dla publiczności" - zapowiada.

Artystka zdradza również, że koncert będzie okazją do zaprezentowania nowych muzycznych kierunków. Wspomina o nadchodzącym albumie, który ukaże się jeszcze w tym roku, a także o swojej nowej pasji. "Zaznaczę też moją nową płytę i opowiem o czymś, co daje mi ogromną radość - o skokach ze spadochronem" - dodaje.

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2026 roku. Transmisję wydarzenia zaplanowano w TVP1 oraz w serwisie TVP VOD.

