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Festiwal w Opolu - pierwszy dzień. Debiuty
Jako pierwsi zaprezentował się zespół 21 Gram, który wspomniał, że już sam występ w Opolu jest dla nich dużych osiągnięciem. Ich piosenka nosi tytuł "Może tak miało być".
W konkursie debiutów walczą: Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć i zespół 21 Gram.
"To piosenki, które zostaną w naszych sercach, tak jak ich wykonawcy" - podsumował Ralph Kaminski.
Wielki hołd dla Stanisława Soyki! Sławek Uniatowski, Natalia Przybysz, Antek Sojka, Kuba Sojka i debiutanci wykonali "Tolerancję".
Anna Maria Jopek we wzruszającym wykonaniu "Na całych jeziorach ty".
Na scenie Kamil Bednarek w przebojowej interpretacji "Dzisiaj, jutro, zawsze" - piosenki znanej z repertuaru Bohdana Łazuki.
"Nie możemy otworzyć tego festiwalu bez pożegnania wielkich artystów, którzy tutaj, na scenie w Opolu budowali historię polskiej muzyki" - tymi słowami rozpoczął duet prowadzących: Gabi Drzewiecka i Ralph Kaminski. Wspomnieli m.in. Stanisława Soykę, Magdę Umer, Michała Urbaniaka i Stanisławę Celińską. Usłyszeliśmy też "Atramentową Rumbę" ostatniej z wymienionych.
"To jedyny taki legendarny festiwal. Święto artystów, publiczności, ale także przebojów, które towarzyszą nam od ponad sześciu dekad" - mówi Artur Orzech.
Rozpoczyna się koncert Debiuty! Na start usłyszeliśmy Dodę w utworze Grażyny Łobaszewskiej "Czas nas uczy pogody".
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 04 czerwca 2026 godz. 20:00
63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbywa się w dniach 4-7 czerwca. Pierwszy koncert wydarzenia to Debiuty.