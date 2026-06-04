Festiwal w Opolu - pierwszy dzień. Debiuty

"Nie możemy otworzyć tego festiwalu bez pożegnania wielkich artystów, którzy tutaj, na scenie w Opolu budowali historię polskiej muzyki" - tymi słowami rozpoczął duet prowadzących: Gabi Drzewiecka i Ralph Kaminski. Wspomnieli m.in. Stanisława Soykę, Magdę Umer, Michała Urbaniaka i Stanisławę Celińską. Usłyszeliśmy też "Atramentową Rumbę" ostatniej z wymienionych.