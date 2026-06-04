Festiwal w Opolu 2026 - pierwszy dzień. Superjedynki

"Jest to dla nas szczególna okazja, bo z kolegą Waldkiem 50 lat gramy razem. Chciałem ci podziękować za te wszystkie lata. Nawet się nigdy za bardzo nie pokłóciliśmy" - śmiał się ze sceny Skawiński. Później podziękował innym muzykom, z którymi współpracował, w tym Sławomirowi Łosowskiemu i Agnieszce Chylińskiej.



Zaraz po tym usłyszeliśmy " Black and White".



