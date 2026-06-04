Sylwestrowa Moc Przebojów
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Festiwal w Opolu 2026 - pierwszy dzień. Superjedynki
"Kolejny artysta urodził się w takim dniu, że można powiedzieć, że świętowanie ma wpisane w DNA, bo urodził się 1 stycznia" - chodziło oczywiście o Dawida Kwiatkowskiego. Wokalista zaproponował widzom "Proste", "Proszę tańcz" i "Pali się niebo".
"Dziękuję wam, bez was tego wszystkiego by nie było" - mówili do fanów panowie z Kombii, odbierając Superjedynkę.
"Jest to dla nas szczególna okazja, bo z kolegą Waldkiem 50 lat gramy razem. Chciałem ci podziękować za te wszystkie lata. Nawet się nigdy za bardzo nie pokłóciliśmy" - śmiał się ze sceny Skawiński. Później podziękował innym muzykom, z którymi współpracował, w tym Sławomirowi Łosowskiemu i Agnieszce Chylińskiej.
Zaraz po tym usłyszeliśmy "Black and White".
Zaraz po tym usłyszeliśmy "Black and White".
"Ta piosenka to finał każdego dobrego melanżu" - pisali fani o utworach Kombii. Zespół z Grzegorzem Skawińskim na czele zagrał na początek "Nasze Randez Vouz", a cała publiczność śpiewała razem z nimi.
"W roku swoich 60. urodzin - za niezmienny charakter i karierę na własnych warunkach" - takie słowa towarzyszyły wręczeniu Renacie Przemyk Superjedynki.
"Jaka to wielka radość grać dla was - dzisiaj i przez tyle, tyle lat. Jesteśmy szczęśliwi, zaszczyceni. Opole rządzi" - mówiła wokalistka. "Mam dużo piosenek o miłości. Bo jest najważniejsza" - dodała, po czym wykonała utwór "Kochana".
"Artystka, której nie da się zaszufladkować" - tymi słowami została zapowiedziana Renata Przemyk. Usłyszeliśmy "Zero" i "Babę zesłał Bóg".
"Kłaniamy się z pięciu serduch" - mówił Tomson. I pierwsza Superjedynka - "za niepowtarzalny styl, za niebywały talent" - powędrowała w ręce wokalisty.
"We are are are Afromental / We are are are Afromental" - wszyscy bawią się przy "Rock & Rollin' Love".
Na start zespół Afromental przypomniał swój utwór "Story of My Life".
Publiczność przywitali prowadzący: Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś. "Dzisiaj rozdajemy Superjedynki, ale świętujemy też 40-lecie 'Teleexpressu'" - mówił ostatni z wymienionych, jednym zdaniem wywołując entuzjastyczne reakcje publiki.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 04 czerwca 2026 godz. 22:35
W dniach 4-7 czerwca odbywa się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Drugi koncert pierwszego dnia festiwalu to Superjedynki.