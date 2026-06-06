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Festiwal w Opolu 2026 - dzień trzeci [RELACJA NA ŻYWO]

Na scenie Golden Life i "Tylko ty i ja".
Adam Wolski królował w latach 90. Mało kto wie, czym jeszcze się zajmuje
Pop

Adam Wolski królował w latach 90. Mało kto wie, czym jeszcze się zajmuje

Tak Doda zaprezentowała się na scenie w Opolu.
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AKPA
Doda w swoim stylu postawiła na show, a w piosence "Na na" grupy Lady Pank towarzyszył jej męski chórek oraz Jacek Królik, gitarzysta Zespołu Mistrzów.
Teraz już na scenie Janusz Radek w piosence "A kto się kocha w tobie" Zdzisławy Sośnickiej.
Tak prezentowała się Urszula.
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AKPA
Piosenkę "Rysa na szkle" napisał dla swojej żony Urszuli Stanisław Zybowski.
Urszula: Siła miłości. Historia sukcesu płyty "Biała droga"
Pop

Urszula: Siła miłości. Historia sukcesu płyty "Biała droga"

Duet prowadzących - Marek Niedźwiecki i Ola Budka.
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AKPA
Olga Szomańska, Michał Lech i Echomotion w piosence "Żegnaj lato na rok" Zdzisławy Sośnickiej.
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AKPA
Halina Mlynkova w piosence "Julia i ja" Zdzisławy Sośnickiej.
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AKPA
Ależ czarujący duet!
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AKPA
Alicja Szemplińska pojawiła się w duecie z Mietkiem Szcześniakiem w przeboju "Moje jedyne marzenie", który Jarosław Kukulski napisał dla swojej żony Anny Jantar.
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AKPA
Na scenie Krzysztof Cugowski:
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AKPA
Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów sięgnęli po utwór "Ratujmy co się da" z repertuaru Budki Suflera.
Teraz Kamil Bednarek przypomina przebój "Wielka miłość", który wykonywał Seweryn Krajewski.
Krystyna Prońko na scenie.
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AKPA
Na widowni znajduje się Bogdan Olewicz, który został owacyjnie przyjęty przez publiczność w Opolu.
Tak na ściance prezentuje się prowadząca Ola Budka.
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AKPA
Na scenie Krystyna Prońko w przeboju "Jesteś lekiem na całe zło".
Agnieszka Woźniak-Starak w Opolu.
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AKPA
Agnieszka Woźniak-Starak zaprosiła na "wyjątkowy koncert", za który odpowiada Marcin Kołaczkowski (reżyseria), a muzyków wspierać będzie orkiestra Kukla Band.
Jedną z prowadzących koncert jest Ola Budka. Widzowie TVP mogą ją pamiętać z Konkursu Piosenki Eurowizji - w 2025 i 2026 r. przekazywała wyniki głosowania polskiego jury.
Jak głosowało polskie jury na Eurowizji 2026? Ola Budka ogłosiła wyniki
Eurowizja

Jak głosowało polskie jury na Eurowizji 2026? Ola Budka ogłosiła wyniki

Przedstawmy głównego bohatera dzisiejszego wieczoru - przed państwem Bogdan Olewicz!
Bogdan Olewicz i jego najważniejsze piosenki: Od "Autobiografii" po "M jak miłość"
Artykuły

Bogdan Olewicz i jego najważniejsze piosenki: Od "Autobiografii" po "M jak miłość"

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 06 czerwca 2026 godz. 19:45

Trzeci dzień Festiwalu w Opolu to koncert "Autobiografia" z piosenkami do tekstów Bogdana Olewicza, który poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki (początek godz. 20). Później odbędzie się Kabareton, a głównym bohaterem wieczoru będzie jubileusz 26-lecia kabaretu Neo-Nówka.
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undefinedWojciech OlkuśnikEast News