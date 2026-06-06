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Festiwal w Opolu 2026 - dzień trzeci [RELACJA NA ŻYWO]
Tak Doda zaprezentowała się na scenie w Opolu.
Doda w swoim stylu postawiła na show, a w piosence "Na na" grupy Lady Pank towarzyszył jej męski chórek oraz Jacek Królik, gitarzysta Zespołu Mistrzów.
Tak prezentowała się Urszula.
Duet prowadzących - Marek Niedźwiecki i Ola Budka.
Ależ czarujący duet!
Alicja Szemplińska pojawiła się w duecie z Mietkiem Szcześniakiem w przeboju "Moje jedyne marzenie", który Jarosław Kukulski napisał dla swojej żony Anny Jantar.
Na scenie Krzysztof Cugowski:
Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów sięgnęli po utwór "Ratujmy co się da" z repertuaru Budki Suflera.
Krystyna Prońko na scenie.
Na widowni znajduje się Bogdan Olewicz, który został owacyjnie przyjęty przez publiczność w Opolu.
Tak na ściance prezentuje się prowadząca Ola Budka.
Agnieszka Woźniak-Starak w Opolu.
Agnieszka Woźniak-Starak zaprosiła na "wyjątkowy koncert", za który odpowiada Marcin Kołaczkowski (reżyseria), a muzyków wspierać będzie orkiestra Kukla Band.
Jedną z prowadzących koncert jest Ola Budka. Widzowie TVP mogą ją pamiętać z Konkursu Piosenki Eurowizji - w 2025 i 2026 r. przekazywała wyniki głosowania polskiego jury.
Przedstawmy głównego bohatera dzisiejszego wieczoru - przed państwem Bogdan Olewicz!
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 06 czerwca 2026 godz. 19:45
Trzeci dzień Festiwalu w Opolu to koncert "Autobiografia" z piosenkami do tekstów Bogdana Olewicza, który poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki (początek godz. 20). Później odbędzie się Kabareton, a głównym bohaterem wieczoru będzie jubileusz 26-lecia kabaretu Neo-Nówka.