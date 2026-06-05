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Festiwal w Opolu 2026 - dzień drugi [RELACJA NA ŻYWO]

Poza uczestnikami konkursu Premiery zaśpiewają zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek - laureatka nagrody jury, oraz Katarzyna Żak - laureatka Nagrody im. Karola Musioła (przyznanej przez publiczność).
Swój recital z okazji 30-lecia pracy artystycznej w Opolu da Justyna Steczkowska.
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Łukasz KalinowskiEast News
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Festiwal w Opolu 2026. Znamy szczegółowy program
Festiwal w Opolu

Festiwal w Opolu 2026. Znamy szczegółowy program

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 05 czerwca 2026 godz. 19:30

Drugi dzień Festiwalu w Opolu to koncert Premiery (w roli gospodarzy Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki), recital Justyny Steczkowskiej z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej oraz koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko 2".
Justyna Steczkowska
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