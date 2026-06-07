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Festiwal w Opolu 2026 - dzień czwarty [RELACJA NA ŻYWO]
Olśniewająca Agnieszka Woźniak-Starak na ściance w Opolu
Adam Stelmach zapowiada jubileuszowy koncert. Publiczność wita Lady Pank owacjami na stojąco!
Agnieszka Woźniak-Starak otwiera ostatni wieczór w Opolu.
Lady Pank świętuje 45 lat na scenie!
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 czerwca 2026 godz. 19:45
Przed nami finałowy, czwarty dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. O godz. 20:00 rozpocznie się jubileuszowy koncert "45 lat. Jubileusz Lady Pank", podczas którego legenda polskiego rocka przypomni swoje największe przeboje, m.in. "Kryzysową narzeczoną", "Mniej niż zero", "Zostawcie Titanica" i "Zawsze tam, gdzie Ty". Gospodarzem tego wydarzenia będzie Piotr Stelmach.
O godz. 22:15 rozpocznie się koncert "Kiedy mnie nie będzie już... – w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej", który poprowadzi Artur Andrus. Na scenie pojawią się m.in. Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk.
O godz. 22:15 rozpocznie się koncert "Kiedy mnie nie będzie już... – w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej", który poprowadzi Artur Andrus. Na scenie pojawią się m.in. Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk.