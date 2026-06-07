Na żywo

Festiwal w Opolu 2026 - dzień czwarty [RELACJA NA ŻYWO]

Kolejny utwór - "Kryzysowa narzeczona". Z nieba poleciało złote konfetti! 
Całę Opole śpiewa śpiewa refren: Mogłaś być już na dnie/A nie byłaś/Nigdy nie dowiesz się/ Co straciłaś
Kim jest "Kryzysowa narzeczona" z kultowego hitu Lady Pank? "Zgłosiło się do mnie kilka pań"
Rock

Kim jest "Kryzysowa narzeczona" z kultowego hitu Lady Pank? "Zgłosiło się do mnie kilka pań"

Olśniewająca Agnieszka Woźniak-Starak na ściance w Opolu
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AKPA
Jako pierwsze wybrzmiewają "Zamki na piasku".

Rzucali doniczkami w milicjantów. Tak powstały "Zamki na piasku" Lady Pank
Mocny temat

Rzucali doniczkami w milicjantów. Tak powstały "Zamki na piasku" Lady Pank

Adam Stelmach zapowiada jubileuszowy koncert. Publiczność wita Lady Pank owacjami na stojąco!
Agnieszka Woźniak-Starak otwiera ostatni wieczór w Opolu.
Lady Pank świętuje 45 lat na scenie!

Lady Pank i historia "Mniej niż zero". Jubileusz na Festiwalu w Opolu
Festiwal w Opolu

Lady Pank i historia "Mniej niż zero". Jubileusz na Festiwalu w Opolu

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 czerwca 2026 godz. 19:45

Przed nami finałowy, czwarty dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. O godz. 20:00 rozpocznie się jubileuszowy koncert "45 lat. Jubileusz Lady Pank", podczas którego legenda polskiego rocka przypomni swoje największe przeboje, m.in. "Kryzysową narzeczoną", "Mniej niż zero", "Zostawcie Titanica" i "Zawsze tam, gdzie Ty". Gospodarzem tego wydarzenia będzie Piotr Stelmach.

O godz. 22:15 rozpocznie się koncert "Kiedy mnie nie będzie już... – w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej", który poprowadzi Artur Andrus. Na scenie pojawią się m.in. Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk.
Janusz Panasewicz (Lady Pank)
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