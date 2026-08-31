Stacha z główną nagrodą Festiwalu FAMA 2026. "Jest osobowością w czasach osobliwości"

Przypomnijmy, że uczestników konkursu oceniało jury w składzie Aneta Kyzioł, Jana Shostak, Maciej Nowak, Marcin Cichoński, Michał Taciak i Novika. Ostatniego dnia festiwalu poznaliśmy wyniki!

Pierwsza nagroda, Tryton, dla największej osobowości artystycznej lub za najlepszą kreację zbiorową, ufundowana przez Prezydenta Świnoujścia, Joannę Agatowską, powędrowała w ręce Stachy! Jak uzasadniają jurorzy: "Za charyzmę i ekspresję, która daleka jest od krzyku, za budowanie emocjonalnego mostu z publicznością, za rozgrzewanie serc w nieszablonowym formacie. Za to, że jest osobowością w czasach osobliwości i za to, że mówi do nas pięknym, pełnym uczucia językiem".

Trójząb Neptuna za najlepsze wydarzenie artystyczne otrzymał spektakl "HOLA, HOLA" w wykonaniu A-ZGRAYA z Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - "za nowoczesność i młodzieńczą brawurę w podejściu do polskich pieśni ludowych", z kolei Nagroda im. Maksa Szoca za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną powędrowała do studentek i studentów Pracowni Live Visuals i Instalacji Multimedialnych Wydziału Obrazu i Działań Interdyscyplinarnych UAP - za mapping oraz projekcje live visuals do koncertu zespołu Bibobit.

Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii Sztuki wizualne jurorzy zdecydowali się przyznać Julianowi Baranowskiemu za pracę "Once upon a time we fell a part" ("za umiejętne zawieszenie siekiery w powietrzu z krytycznym spojrzeniem"), nagrodę im. Andrzeja Jakóbca w kategorii Muzyka wręczono zespołowi Sea Saw ("za pełne zrozumienie znaczenia słowa 'zespół', za precyzję i przebojowość"), a nagroda im. Roberta Paluchowskiego w kategorii Sztuki sceniczne powędrowała do duetu Bezsens, czyli studentów Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, za spektakl "Idiota" - za ważny społecznie temat, intrygującą formułę gry, filmową narrację i teatralną energię.

Kolejna statuetka, czyli Lamelat FAMY przyznawana osobie lub grupie, której zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w najwyższym stopniu przyczyniły się do popularyzacji Festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta, dostała "Potwarz" w wykonaniu Artystycznego Kolektywu Trema - Koła Naukowego Antrakt UAP - "za wyraźne i efektowne zaznaczenie się w przestrzeni miasta; frapujące pomieszanie zmysłów; miks estetycznej przyjemności i dyskomfortu oraz za przypomnienie człowiekowi, że wciąż jeszcze musi się wiele nauczyć (na przykład od pszczół)".

Przypomnijmy, że Festiwal FAMA odbywał się w dniach 24-29 sierpnia, a publiczność mogła wybierać spośród 50 wydarzeń obejmujących m.in. happeningi, wystawy, koncerty, spektakle i spotkania autorskie. Na scenie, oprócz prezentacji konkursowych, wystąpili m.in. John Porter, Daria ze Śląska, Marcycha czy Skubas, a przed ogłoszeniem werdyktu usłyszeliśmy jeszcze specjalny koncert finałowy, czyli LUNAME gra "Nóż w wodzie" z gościnnym udziałem Julii Pietruchy i Jakuba Jana Bryndala.

Festiwal FAMA 2025: "Kury piejo, ja się cieszę" [RELACJA] INTERIA.PL



